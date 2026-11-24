संसद के शीतकालीन सत्र से पहले महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं. संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चिकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं. सरकार ने अभी तक सत्रावसान नहीं किया है और न ही शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हुआ है. सरकार इन दोनों बिलों को पारित कराने के लिए बहुमत जुटाने में लगी है. ऐसे में कपिल सिब्बल ने परिसीमन बिल के पारित होने से होने वाले खतरे के बारे में बताया है.

कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरह से इन्होंने ज्ञानेश कुमार जी को इलेक्शन कमीशन में बैठाया है ठीक उसी तरह से डिलिमिटेशन (परिसीमन) में किसी रिटायर्ड न्यायधीश को बैठाएंगे और अपने हिसाब से सब करेंगे.

My Press Conference on the dangers of passing the 131st Constitutional Amendment Bill Full PC link 👇 https://t.co/eNl36JbXjZ https://t.co/mkkxdvQkZm — Kapil Sibal (@KapilSibal) November 24, 2026

असम को लेकर उठाए सवाल

कपिल सिब्बल ने कहा, जब इन्होंने असम में डिलिमिटेशन किया तो पता है क्या हुआ. इन्होंने जो बंगाली बोलने वाले मुस्लिम हैं उनसे एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बनाया जिसमें एक मुसलमान ही जीत सकता है और बाकी कोई जीत नहीं सकता है. फिर बाकी को अलग कर दिया.

कपिल सिब्बल ने आगे कहा, इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी को उन्हीं इलाकों में मुस्लिम को खड़ा करना पड़ा और असम में कांग्रेस की जो 19 सीटें आईं हैं वो सभी मुसलमान हैं. इन्होंने जम्मू-कश्मीर में भी ऐसा ही किया है.

बता दें सरकार चाहती है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था 2029 के चुनाव से पहले लागू हो जाए. साथ ही लोकसभा में मौजूद 543 सीटें बढ़ाकर अधिकतम 850 कर दी जाएं. सरकार परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करने का प्रस्ताव रख रही है. परिसीमन बिल को पारित करवाने के लिए सरकार को बहुमत नहीं मिल रही है. इस वजह से अभी तक शीतकालीन सत्र की घोषणा नहीं की गई है.

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