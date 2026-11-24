असम के सिलचर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां 32 वर्षीय एक शख्स को 9 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मासूम बच्ची आरोपी को पिता की तरह मानती थी और उसे प्यार से 'बाबा' कहकर बुलाती थी. इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल रॉय उर्फ राजू के रूप में हुई है. वो सिलचर के बाहरी इलाके से भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया. पीड़ित बच्ची के परिवार ने बताया कि राहुल रॉय का बच्ची की तलाकशुदा मां के साथ रिश्ता था और दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे. राहुल खुद भी तलाकशुदा है. वो अक्सर बच्ची की देखभाल करता था. जिस वजह से बच्ची उसे पिता का दर्जा देते हुए 'बाबा' कहती थी.

बीमार पड़ने पर हुआ खुलासा

यह मामला 11 नवंबर को तब सामने आया जब बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि राहुल ने कई बार उनकी बेटी के साथ यौन शोषण किया. मां का कहना है कि उन्होंने आरोपी पर भरोसा किया था लेकिन उसने बच्ची को डरा-धमका कर चुप रखा था. जिस वजह से वह पहले कुछ नहीं बता पाई.

दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

पीड़ित परिवार का आरोप है कि 11 नवंबर को ही वे शिकायत दर्ज कराने रंगलिरखारी पुलिस चौकी गए थे लेकिन वहां उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और न ही बार-बार गुहार लगाने के बावजूद बच्ची का मेडिकल कराया गया. इसके बाद परिवार ने कछार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) से गुहार लगाई. उनके दखल के बाद पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने रंगपुर के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

वहीं, शुरुआती शिकायत दर्ज न करने और लापरवाही बरतने के आरोप में कछार के एसएसपी पार्थ प्रतिम दास ने सब-इंस्पेक्टर अनंत सिन्हा और कांस्टेबल हरिपद रॉय को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: 'चोर है तेरा चाचा...' सुन भड़क गई थीं प्रियंका गांधी, किसे जड़ा जोरदार थप्पड़