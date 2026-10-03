Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR विवाद: कपिल सिब्बल बोले जल्द करूंगा बड़ा खुलासा - 'साबित कर दूंगा कि...'

SIR विवाद: कपिल सिब्बल बोले जल्द करूंगा बड़ा खुलासा - 'साबित कर दूंगा कि...'

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने लाखों वोटर्स के नाम काटे जाने को लेकर दावा किया है कि कुछ दिनों में वह आंकड़े रखें, जिससे साबित होगा कि लाखों और करोड़ों वोटर्स के नाम काटे गए हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 03 Oct 2026 08:04 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एसआईआर के मुद्दे पर शनिवार को कहा है कि वो साबित कर देंगे कि वोट चोरी हुई है. इसको लेकर वह कुछ दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा है कि 2004 और 2009 के अपनी संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा के आंकड़े रखेंगे, जहां लाखों लोगों के वोट काटे गए हैं और काटे जा रहे हैं. 

सिब्बल ने कहा है कि इस तरह की स्थिति कई विधानसभाओं में है. जहां करोड़ों वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं. ये लोग वहीं, रहते हैं, उनके पते हैं. उनके पास आधार कार्ड हैं. लेकिन उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है, जैसे वहां हैं ही नहीं. अगर इस तरह से वोट काटे जाएंगे. और वोट का अधिकार छीना जाएगा, तो निश्चित रूप से लोग सड़कों पर उतरेंगे. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
तेजस फाइटर जेट डिलीवरी में देरी पर बोले एयर चीफ - 'इससे भारतीय वायु सेना को...'
तेजस फाइटर जेट डिलीवरी में देरी पर बोले एयर चीफ - 'इससे भारतीय वायु सेना को...'
इंडिया
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
इंडिया
ममता बनर्जी के पैर में चोट के दावों पर बोले CM शुभेंदु - 'अस्पताल रिकॉर्ड में...'
ममता बनर्जी के पैर में चोट के दावों पर बोले CM शुभेंदु - 'अस्पताल रिकॉर्ड में...'
इंडिया
शिवाजी पार्क प्रोटेस्ट: केस दर्ज होने पर बोले अभिजीत दीपके - 'हम भी...'
शिवाजी पार्क प्रोटेस्ट: केस दर्ज होने पर बोले अभिजीत दीपके - 'हम भी...'

मैं साबित कर दूंगा लाखों वोट काटे जा रहे हैं: कपिल सिब्बल

सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन लोगों ने मान लिया है कि करोड़ों की तदाद में लोगों के वोट डिलीट किए जा रहे हैं. सिब्बल ने कहा है कि वोटर आईडी डीलीट करना कोई एक मसला नहीं है. उससे कई सहूलियतें जुड़ी हुई हैं. कई वेलफेयर स्कीम जुड़ी हुई हैं. तो उनको वो राहत भी नहीं मिलती. वो अनाज भी नहीं मिलेगा. वो उनकी प्रॉपर्टी है, उनका अधिकार छीना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट बात नहीं सुन रहा. आप ऐसे ही चलते रहो. तो काम नहीं चलेगा, इसका विरोध तो करना पड़ेगा. कपिल सिब्बल लगातार इस मसले को उठा रहे हैं. वह प्रदर्शनकारियों के साथ शनिवार को सड़कों पर भी उतरे थे. 

अब सड़कों पर उतरने का वक्त आ गया है: सिब्बल
मार्च के दौरान उन्होंने मीडिया के सवाल पर कहा कि यहां आज इसलिए आया हूं, कि सारे देशवासियों को कहने के लिए कि अब वक्त आ गया है, कि सड़कों पर उतरो और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करो. आपको याद होगा कि जब गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अंग्रेजों को खिलाफ, तो गांधी जी को पैदल चलना पड़ता था. तो इन्होंने गांधी जी का सपना है, इन्होंने सीखा दिया कि आज ये लोग हमें पैदल चलने की अनुमति दे रहे हैं. जैसा गांधी जी ने किया था. मैं विश्वास करता हूं, कि सारे देश की जनता, अगर इन मुहीम के खिलाफ है तो पैदल चलेगी. जनता सड़कों पर आएगी, कोर्ट सुनवाई करेगी, नहीं तो ये जनसैलाब बन जाएगा. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
EC Kapil SIbal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस फाइटर जेट डिलीवरी में देरी पर बोले एयर चीफ - 'इससे भारतीय वायु सेना को...'
तेजस फाइटर जेट डिलीवरी में देरी पर बोले एयर चीफ - 'इससे भारतीय वायु सेना को...'
इंडिया
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
यूसुफ पठान ने की ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग? बोले - 'मैंने ऐसा...'
इंडिया
ममता बनर्जी के पैर में चोट के दावों पर बोले CM शुभेंदु - 'अस्पताल रिकॉर्ड में...'
ममता बनर्जी के पैर में चोट के दावों पर बोले CM शुभेंदु - 'अस्पताल रिकॉर्ड में...'
इंडिया
शिवाजी पार्क प्रोटेस्ट: केस दर्ज होने पर बोले अभिजीत दीपके - 'हम भी...'
शिवाजी पार्क प्रोटेस्ट: केस दर्ज होने पर बोले अभिजीत दीपके - 'हम भी...'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha पर टूटा नया संकट! Samar लाया Phool के लिए रिश्ता, शादी की आड़ में रची साजिश
Bollywood News: सलमान का नाम सुनते ही क्यों भड़के अरबाज? खान ब्रदर्स में अनबन के संकेत! (03.10.26)
Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्लाईदुबाई फ्लाइट के 7 फरिश्ते, जान पर खेलकर हमलावर को दबोचा, नाकाम की साजिश
फ्लाईदुबाई फ्लाइट के 7 फरिश्ते, जान पर खेलकर हमलावर को दबोचा, नाकाम की साजिश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, INDIA गठबंधन में शामिल होगी 'अपनी जनता पार्टी'
राहुल गांधी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, INDIA गठबंधन में शामिल होगी 'अपनी जनता पार्टी'
क्रिकेट
75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड
75वां 'शतक', रोहित शर्मा ने रच दिया इतिहास, तीसरे वनडे में बनाया बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
'दृश्यम 3' की तबाही के बीच मलयालम फिल्म ने तोड़ा 'थुडक्कम' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
मलयालम फिल्म ने तोड़ा 'थुडक्कम' का रिकॉर्ड, बनी 2026 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
इंडिया
ममता बनर्जी के पैर में चोट के दावों पर बोले CM शुभेंदु - 'अस्पताल रिकॉर्ड में...'
ममता बनर्जी के पैर में चोट के दावों पर बोले CM शुभेंदु - 'अस्पताल रिकॉर्ड में...'
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
शिक्षा
यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 4.60 लाख खातों में भेजे गए 148 करोड़ रुपये
यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 4.60 लाख खातों में भेजे गए 148 करोड़ रुपये
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget