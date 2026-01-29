शराब पीकर रैश ड्राइविंग करने पर कन्नड़ एक्टर मयूर पटेल के खिलाफ केस दर्ज, 4 गाड़ियां हुई डैमेज

बेंगलुरु में बिग बॉस कन्नड़ के पूर्व कंटेस्टेंट और सैंडलवुड एक्टर मयूर पटेल पर शराब पीकर रैश ड्राइविंग करने और सीरियल एक्सीडेंट करने का आरोप लगा है. हलसुरु ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने और सड़क हादसा करने के आरोप में केस दर्ज किया है. उनकी फॉर्च्यूनर कार को सीज कर दिया गया है.

हलसुरु ट्रैफिक पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि एक्टर मयूर पटेल की गाड़ी ने 4 कारों को टक्कर मारी. ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर कमांडो हॉस्पिटल सिग्नल के पास ये घटना हुई, घटना कल रात यानि बुधवार (28 जनवरी) को करीब 10 बजे हुई. सिग्नल पर रुके हुए वाहनों को मयूर ने अपनी कार से पीछे से टक्कर मारी, इससे चार कारों को नुकसान पहुंचा है. इस दौरान मयूर पटेल खुद अपनी फॉर्च्यूनर कार चला रहे थे.

मयूर पटेल का ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट

तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण ये हादसा हुआ है. दो स्विफ्ट डिजायर और एक दूसरी सरकारी कार इस घटना में डैमेज हो गईं. एक्टर मयूर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगा है, जिसके बाद हलसुरु ट्रैफिक पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और मयूर पटेल का ब्रेथ एनेलाइजर टेस्ट किया गया.

मयूर पटेल के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है. एक्सीडेंट में घायल कार ड्राइवर की शिकायत के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने मयूर पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया है. इस घटना के बाद मयूर की फॉर्च्यूनर सीज कर ली गई है. ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. अधिकारियों ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

मयूर पटेल को बिग बॉस कन्नड़ में आने के बाद लोकप्रियता मिली और बाद में उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में काम किया. उनकी ओर से अभी तक इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

