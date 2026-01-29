तेलंगाना की मंत्री डॉ. सीतक्का के करीबी समर्थकों ने हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर रैश ड्राइविंग की और कई वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक महिला और उसकी तीन महीने की बच्ची घायल हो गईं. यह घटना 26 जनवरी को हुई लेकिन राजनीतिक दखल की वजह से मामले को दबाने की कोशिश की गई. आरोप है कि आरोपी गुप्त तरीके से पीड़िता पर दबाव बनाकर समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक उनका पता नहीं चला है.

डिवाइडर से टकराने के बाद हुई कई कारों में भिड़ंत



घटना के मुताबिक, मंत्री डॉ. सीतक्का से जुड़े विधायक स्टिकर लगी कारों का काफिला तेज रफ्तार से जा रहा था. रिंग रोड पर अचानक डिवाइडर से टकरा गया. इसके बाद चार से पांच कारों में लगातार एक्सीडेंट हो गया. आरोपी समर्थकों ने घटनास्थल से भागने की कोशिश की लेकिन पीड़ित महिला ने आधा किलोमीटर तक पीछा करके उन्हें खदेड़ा. इस दौरान विधायक स्टिकर दिखाकर खामोश रहने की धमकियां दीं. पीड़ित कार में तीन महीने का शिशु भी था, जिससे मामला और गंभीर हो गया. काफिले में राष्ट्रीय झंडे लगे थे.

हैदराबाद के सबसे व्यस्त इलाके में हुआ एक्सीडेंट



मंत्री सीतक्का मुलुगु जिले से विधायक हैं और वर्तमान में तेलंगाना सरकार में महत्वपूर्ण विभाग संभाल रही हैं. उनके समर्थक अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखते हैं. यह हादसा हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर हुआ, जहां रोजाना भारी ट्रैफिक रहता है. रैश ड्राइविंग और राजनीतिक प्रभाव दिखाने जैसे मुद्दे सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.

पीड़िता पर समझौता करने का दबाव



पुलिस ने अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं की है. पीड़ितों की शिकायत के बावजूद समझौते के प्रयास चल रहे हैं. यह घटना सड़क सुरक्षा और राजनीतिक वाहनों के इस्तेमाल पर सवाल उठा रही है. लोग मांग कर रहे हैं कि अधिकारी जल्द कार्रवाई करें. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम जरूरी हैं.