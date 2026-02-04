जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने जैश के एक आतंकी को किया ढेर

देश की घाटी जम्मू-कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है. यहां बुधवार को किश्तवाड़ में जारी ज्वाइंट एनकाउंटर ऑपरेशन में एक आतंकवादी मारा गया. मारा गया आतंकी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का बताया जा रहा है. इस मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी का शव रेस्क्यू किया जाएगा. इस इलाके में रुक-रुक कर लगातार फायरिंग हुई. सुरक्षाबलों को 2 से 3 ठिकानों में आतंकी छिपे होने की खबर मिली थी.

इस बीच पूरे किश्तवाड़ में अलर्ट जारी करते हुए, सुरक्षा बढ़ा दी गई है. छात्रु की तरफ जाने वाले आतंकियों की तलाश की जा रही है. इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रैशी-I रखा गया है. इससे पहले दोपहर में जम्मू के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षाबलों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर सहित 2 आतंकवादियों को मार गिराया है.

मुश्किल इलाकों में चल रहा ऑपरेशन, आतंकियों की खोज जारी

जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक, किश्तवाड़ इलाके में आतंकियों की लगातार तलाश चल रही है. उन्हें खत्म करने के लिए घने जंगलों और मुश्किल इलाकों में खोजा जा रहा है. उनका कई लोगों से संपर्क हो चुका है. इस दौरान CIF डेल्टा, व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियां तलाशी में जुटी हुईं है. इससे पहले शाम 5.45 पर इन्हीं सुरक्षाबलों ने 5.45 बजे किश्तवाड़ के डिछार इलाके में जॉइंट ऑपरेशन त्राशी-1 चलाया हुआ है. इसी दौरान भागे हुए आतंकियों को तलाशा जा रहा है. एक आतंकवादी को सफलतापूर्वक मार भी गिराया है. ऑपरेशन लगातार चल रहा है.

18 जनवरी सोन नार में हुई थी मुठभेड़, एक जवान हुआ था शहीद

इससे पहले 18 जनवरी को सोन नार इलाके में जैश के आतंवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था. आर्मी ने पीर पंजाल हिल्स के दोनों ओर आतंकियों को खदेड़ने के लिए अभियान चलाया था. वहीं, इन इलाकों में लगातार पाकिस्तान ड्रोन के घुसपैठ की खबरे सामने आई हैं. यहां एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्ड, खासकर जम्मू सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन भारत में घुसने की फिराक में हैं.