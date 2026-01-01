पुंछ के गरंग जंगल में मिला आतंकवादियों का ठिकाना, सेना ने मौके से विस्फोटक किया बरामद

भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने पुंछ जिले में आतंकियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया है. यह ठिकाना पुंछ जिले की ऊंचाई पर स्थित लोरान के गरंग जंगलों में बताया जा रहा है. यहां से फोर्स को लॉजिस्टिक्स सामान के साथ आईडी जैसा सामान मिला है. सुरक्षा बल कड़ाके की ठंड में भी जंगल में छिपे आतंकवादियों को खोजने और खत्म करने लिए लगातार इलाके में गश्त की जा रही है

पुंछ और किश्तवाड़ में गश्त कर रहे सेना के जवान

इससे पहले मंगलवार को खबर आई थी, कि सुरक्षाबलों ने पुंछ और किश्तवाड़ जिलों के बॉर्डर इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था.

दो आतंकियों की होने की सूचना मिली थी

अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया था कि डोडा-किश्तवाड़ वन क्षेत्रों में सक्रिय दो आतंकवादी ग्रुप्स की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने चत्रू घाटी में घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया.

ड्रोन और अन्य हवाई निगरानी उपकरणों से रखी जा रही नजर

सैनिक यहां आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं. यहां तैनात सैनिक ड्रोन और अन्य हवाई निगरानी उपकरणों का उपयोग करके निगरानी कर रहे हैं. जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों के दो समूहों के क्षेत्र में मौजूद होने की आशंका है. सैनिकों ने इस दौरान हवाई निगरानी सहायता और खोजी कुत्तों की मदद ली है.

13 हजार फीट ऊंचाई पर संभाल रहे मोर्चा

पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को कुचलने के लिए तैयार भारतीय सेना के जवान की रोमियो फोर्स पीर पंजाल की 13000 फीट ऊंचाई पर मौजूद चोटियों पर मोर्चा संभाल रहे हैं. यह पूरा इलाका बर्फ से पटा हुआ है.

सेना की तरफ से नए साल को लेकर सतर्कता बरतने के मामले में भी सुरक्षाबलों ने कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर जिलों में पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच तेज कर दी है. आंतकियों पर सुरक्षाबल कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं.