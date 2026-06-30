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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRam Mandir Donation Row : राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर फायर कांग्रेस, जयराम रमेश बोले- 'PM मोदी को अपनी...'

Ram Mandir Donation Row : राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर फायर कांग्रेस, जयराम रमेश बोले- 'PM मोदी को अपनी...'

राम मंदिर के कथित चढ़ावे की चोरी को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए. जयराम रमेश ने जवाब मांगा, जबकि अजय राय ने हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 11:18 AM (IST)
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कांग्रेस ने सोमवार( 29 जून ) को आरोप लगाया कि अयोध्या स्थित राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'चुप्पी' देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था पर ‘‘सीधा आघात’’ है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए. 

रमेश ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय द्वारा ‘एक्स’ पर किए एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि श्रीराम मंदिर में कथित ‘लूट’ पर प्रधानमंत्री की चुप्पी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है. उन्होंने कहा कि 'मोदी सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन बिना किसी पारदर्शी मानदंड और जन-परामर्श के किया तथा इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों को जगह दी.'

यह भी पढ़ें : 'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल

PM से जवाब की मांग

रमेश ने यह भी दावा किया कि बाद में पूरे ट्रस्ट को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया. कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर अपनी ‘चुप्पी तोड़ने’ की मांग की. अजय राय ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन-पूजन के लिए जाने से पहले उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया. उन्होंने इसे भाजपा सरकार की 'तानाशाही' करार दिया.

अजय राय हिरासत में

राय ने दावा किया, 'उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 30 जून को अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन-पूजन के लिए जाने वाला था. मैं अयोध्या पहुंचा ही था कि भाजपा सरकार इतनी डर गई कि पुलिस मुझे होटल से गिरफ्तार कर अपनी जीप में बैठाकर ले जा रही है.' कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अयोध्या में जमीन घोटालों और चढ़ावे की चोरी में शामिल लोगों को 'राम भक्तों के आने से डर' लग रहा है. अजय ने भाजपा पर 'आस्था पर पहरा देने' का आरोप लगाते हुए इस कार्रवाई को 'कायरतापूर्ण' और 'निंदनीय' बताया. राय ने कहा, 'हम न रुकेंगे, न झुकेंगे.'

यह भी पढ़ें : राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए

Published at : 30 Jun 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
Jairam Ramesh Ayodhya Ram Mandir Scam NARENDRA MODI CONGRESS
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