ओडिशा के जगन्नाथपुरी श्रीमंदिर के रत्न भंडार में रखे बहुमूल्य सामानों की, जिसका लंबे समय से इंतेजार था, सूची बनाने का काम बुधवार (25 मार्च, 2026) से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होगा. अधिकारियों के अनुसार, रत्न भंडार में इन्वेंट्री टीम के प्रवेश के लिए दोपहर 12:09 बजे से 1:45 बजे के बीच का शुभ समय निर्धारित किया गया है. बहु-स्तरीय सुरक्षा घेरे के अंतर्गत, इसी समयावधि में कीमती आभूषणों और बहुमूल्य वस्तुओं की गिनती और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

13 मई से 23 जुलाई, 1978 के बीच पिछली इन्वेंट्री की गई थी. इस काम में कीमती चीजों का सही दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने के लिए वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और 3D मैपिंग शामिल होगी. शुरुआत में, 12वीं सदी के इस मंदिर के खजाने में मौजूद चल संपत्तियों की गिनती और सत्यापन का काम किया जाएगा. इस प्रक्रिया का मिलान 1978 में किए गए पिछले मूल्यांकन के दौरान तैयार की गई विस्तृत सूची से किया जाएगा.

मानक प्रक्रिया के अनुसार, सोने के आभूषणों को पीले मखमल के कपड़े में लपेटकर टिन के बक्सों में रखा जाएगा, और फिर उन्हें संदूकों में सुरक्षित कर दिया जाएगा. चांदी के आभूषणों को सफेद या चांदी के रंग के कपड़े में लपेटा जाएगा, जबकि अन्य कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए लाल मखमल के कपड़े से ढका जाएगा.

यह पूरी प्रक्रिया ओडिशा सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है. सोने, रत्नों और अन्य कीमती सामग्रियों के मूल्यांकन और जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को लगाया गया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के दो विशेषज्ञ, यूको बैंक के एक प्रतिनिधि और मंदिर के स्वर्णकार शामिल हैं. गणना अवधि की अवधि के दौरान, श्रद्धालुओं को बैरिकेड वाले क्षेत्र के बाहर से दर्शन करने की अनुमति होगी.

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