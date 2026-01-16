जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स-टेरर फंडिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, करीब 49 लाख रुपए अटैच

जम्मू कश्मीर में ड्रग्स टेरर पर लगाम लगाने को लेकर ड्रग्स टेरर फंडिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में लगभग 49 लाख की रकम अटैच की है. ED के श्रीनगर जोनल ऑफिस ने जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स और टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया है.

आरोपी अब्दुल मोमिन की पत्नी के अकाउंट में मिली लाखों की रकम

जानकारी के मुताबिक, यह रुपए आरोपी अब्दुल मोमिन पीर की पत्नी सैयद सादफ अंद्राबी के बैंक अकाउंट में जमा था. ED की जांच NIA की तरफ से दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई थी. साल 2020 में J&K पुलिस ने जांच के दौरान अब्दुल मोमिन पीर को 6 किलो हेरोइन और 20 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया था.

रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ कर रहा था ड्रग्स तस्करी

इसके बाद NIA ने उसकी रिश्तेदारी से जुड़े लोगों के ठिकानों से 1.15 करोड़ कैश और 15 किलो हेरोइन भी बरामद की थी. जांच में सामने आया कि मोमिन पीर लंबे समय से अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ ड्रग्स की तस्करी कर रहा था और इन पैसों का इस्तेमाल टेरर गतिविधियों को बढ़ावा देने में हो रहा था. आरोपी पहले भी J&K पुलिस द्वारा दो बार ड्रग्स तस्करी के मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है.

ED पीर के ड्रग्स के रुपए से खरीदे मकान को कर चुकी अटैच

ED पहले ही पीर द्वारा ड्रग्स के पैसों से खरीदे गए श्रीनगर के बेमिना इलाके में स्थित एक मकान को अटैच कर चुकी है जो उसकी पत्नी के नाम पर खरीदा गया था. इस मामले में नवंबर 2025 में चार्जशीट भी दायर की गई थी. अब जांच में उसकी पत्नी के सेविंग्स अकाउंट में पड़े 48,99,500 को भी आपराधिक आय घोषित करते हुए अटैच कर दिया गया है. ED के मुताबिक ये पैसा ड्रग्स बेचकर जुटाया गया था और इसमें कई आरोपी शामिल थे. फिलहाल जांच जारी है.