भारतीय युवा कांग्रेस(IYC) ने मेटा के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है. IYC ने मेटा पर राजनीतिक पक्षपात करने, फर्जी खबरों को फैलने देने और समाज में घृणा को फैलाने वाले भाषणों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है. युवा कांग्रेस नेताओं ने मेटा को बीजेपी समर्थक होने का आरोप लगाते हुए ‘मेटा, बीजेपी का बेटा’ नाम से अभियान चालू किया है.

‘मेटा, बीजेपी का बेटा’ नाम से चलाए जा रहे अभियान के तहत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रोड पर एक बड़ा होर्डिंग लगाया गया है. इसमें मेटा के संस्थापक मार्क जकरबर्ग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी पोशाक पहने हुए दिखाया गया है. बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते में सदाहल्ली गेट के पास लगे एक बड़े होर्डिंग में जकरबर्ग को खाकी पैंट और सफेद कमीज पहने दिखाया गया है, जिसके साथ मेटा का लोगो और उसका होलोग्राम भी है. इसमें उन्हें काले रंग की RSS टोपी पहने और माथे पर सिंदूरी तिलक लगाए हुए भी दिखाया गया है.

मार्कजुकरबर्ग को बताया ‘मार्क बीजेपी-बर्ग’

युवा कांग्रेस की ओर से लगाई गई होर्डिंग में जकरबर्ग को ‘मार्क बीजेपी-बर्ग’ बताते हुए ‘मेटा, बीजेपी का बेटा’ का नारा लिखा है. इसके जरिये राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी की युवा इकाई ने सोशल मीडिया मंच के केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी से राजनीतिक रूप से जुड़े होने के अपने आरोपों को रेखांकित किया है.

युवा कांग्रेस ने मेटा पर आरोप लगाया है कि वह घृणा भाषण को रोकने के मामले में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है, और फर्जी खबरों को प्रसारित होने देती है. उसका दावा है कि यह सोशल मीडिया कंपनी राजनीतिक दबाव के आगे झुक जाती है.

एयरपोर्ट रोड पर बड़े पोस्टर

हवाई अड्डा रोड पर चिक्काजाला और अन्य जगहों पर बड़े फ्लेक्स बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं. इस सड़क पर यातायात का बहुत अधिक दबाव रहता है और यहां से कई जानी-मानी हस्तियां गुजरती हैं. इस अभियान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)या मेटा की ओर से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है.जकरबर्ग की कंपनी मेटा के स्वामित्व में फेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम आते हैं.