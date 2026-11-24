चीन के शहर शंघाई से कोलकाता के लिए रवाना हुए इंडिगो एयरलाइन के विमान ने मंगलवार (24 नवंबर) को सुबह अगरतला एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की. ये इमरजेंसी लैंडिंग विमान में एक मेडिकल इमरजेंसी के सामने आने पर कराई गई. अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के दौरान विमान में सवार एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. यात्री को तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी. इसलिए पायलट ने विमान को अगरतला एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया.

यह घटना अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट की है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के एक अधिकारी ने बताया कि वह यात्री दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे यात्रा के दौरान तत्काल मेडिकल सहायता की जरूरत थी. यात्री की हालत खराब होते देखकर पायलट ने विमान को तुरंत अगरतला की तरफ डायवर्ट कर दिया और इमरजेंसी लैंडिंग कराई.

अस्पताल पहुंचाया गया बीमार यात्री

विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बीमार यात्री को तुरंत फ्लाइट से उतारकर एंबुलेंस के जरिए अगरतला शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया गया.

यात्री को अस्पताल में जरूरी चिकित्सा मदद मिलने के बाद इंडिगो के विमान ने कोलकाता के लिए दोबारा यात्रा शुरू की. विमान अगरतला में उतरने के करीब दो घंटे बाद यात्री को साथ लेकर अपने निर्धारित गंतव्य कोलकाता के लिए रवाना हुआ.

गुवाहाटी के बाद अगरतला एयरपोर्ट पूर्वोत्तर का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा

AAI के अधिकारियों ने बताया कि गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट पूर्वोत्तर का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है. वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इस एयरपोर्ट से करीब 15 लाख यात्रियों ने सफर किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी, 2022 को 438 करोड़ रुपये की लागत से तैयार महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया था. 30 हजार वर्ग मीटर में बने इस नए टर्मिनल को इस तरह से तैयार किया गया है कि व्यस्त समय के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एक साथ संभाला जा सके.

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