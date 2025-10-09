इजरायल और हमास अमेरिका की मध्यस्थता के बाद शांति योजना के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं. इसकी घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है. इस फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं. यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का भी प्रतीक है. हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता में वृद्धि से उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा.

इजरायल और हमास समझौता गाजा में जारी युद्ध को रोकने और कैदियों की रिहाई को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है. इस ऐतिहासिक समझौते पर गुरुवार (9 अक्टूबर 2025) को मिस्र में हस्ताक्षर किए गए. ट्रंप ने इसे स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम बताया,जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे कूटनीतिक सफलता और नैतिक जीत करार दिया है.

We welcome the agreement on the first phase of President Trump's peace plan. This is also a reflection of the strong leadership of PM Netanyahu.



We hope the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza will bring respite to them and pave the way… — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025

यह पूरे विश्व के लिए एक बड़ा दिन-ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे गर्व है कि इजरायल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है.इसका मतलब है कि सभी बंधक जल्द रिहा होंगे और इजरायली सेना निर्धारित सीमा तक पीछे हट जाएगी. यह स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है. उन्होंने आगे कहा कि सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा. यह दिन अरब और मुस्लिम वर्ल्ड, इजरायल, अमेरिका और दुनिया के सभी शांतिप्रिय देशों के लिए ऐतिहासिक है. ट्रंप ने इस दौरान कतर, मिस्र और तुर्किए का विशेष रूप से धन्यवाद किया,जिन्होंने इस वार्ता को संभव बनाने में महत्वपूर्ण मध्यस्त की भूमिका निभाई.

