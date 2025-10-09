मानसून की विदाई के बाद अब उत्तर भारत में गुलाबी ठंड शुरू हो गई है. देश की राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में सुबह शाम चल रही हवाओं से हल्की ठंड फील होने लगी है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते लोगों ने रजाई-कंबल तक निकाल लिए हैं. हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दक्षिण भारत में अगले 4-5 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई है.

दिल्ली-एनसीआर में बीते दिनों हुई बारिश के बाद अब गर्मी गायब हो गई है और हल्की ठंड शुरू हो गई है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 11 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा. आज यानि गुरुवार (9 अक्टूबर) को दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में अब बारिश का दौर थम गया है. आईएमडी ने अब पूरे प्रदेश को ग्रीन जोन में रखा है, इसका मतलब है कि राज्य के किसी भी हिस्से में आंधी-तूफान, बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की रिपोर्ट के अनुसार आज यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा. तेज धूप खिली रहेगी और हल्की हवाएं चल सकती हैं.

मौसम की गतिविधियों को देखते हुए अगले 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन आगामी तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है. 10 और 11 अक्टूबर को भी मौसम सामान्य बना रहेगा. लोगों को अब सुबह-शाम ठंडक का एहसास होने लगा है.

बिहार में बारिश के आसार

बिहार में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है. हालांकि, बुधवार को राजधानी पटना के कुछ इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान में कमी आई है. मौसम विभाग के अनुसार 10 अक्टूबर से तापमान में तेजी से गिरावट आएगी. आज गुरुवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारन को छोड़कर अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है.

उत्तराखंड में अभी से बर्फबारी शुरू

उत्तराखंड में बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है. पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पिछले 30 सालों में उत्तराखंड में कभी भी अक्टूबर के पहले सप्ताह में बर्फबारी नहीं हुई थी. IMD के मुताबिक आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश या बौछार होने की संभावना है.

