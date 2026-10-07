इंडिगो के विमान पर गिरी बिजली, अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त, 104 यात्री थे सवार

पटना से लखनऊ जा रही इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट बुधवार (7 अक्टूबर, 2026) की शाम मौसम खराब होने के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई. लखनऊ के आसपास पहुंचने के दौरान विमान करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर था. इसी दौरान विमान के आकाशीय बिजली की चपेट में आने की सूचना मिली.

गनीमत रही कि लाइटनिंग स्ट्राइक के बावजूद विमान का संचालन सामान्य रहा और पायलट ने किसी तरह की परेशानी के बिना विमान को सुरक्षित लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतार लिया. हालांकि, घटना के दौरान विमान में सवार करीब 104 यात्रियों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल रहा, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बताए गए.

शेड्यूल से पहले फ्लाइट पहुंची लखनऊ

इंडिगो की शेड्यूल्ड घरेलू उड़ान 6E925 पटना से दोपहर 3:10 बजे लखनऊ के लिए रवाना हुई थी. इसे शाम 4:20 बजे लखनऊ पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के चलते विमान करीब 4:05 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड कर गया.

अहमदाबाद जाने वाली उड़ान भी हुई प्रभावित

लखनऊ पहुंचने के बाद इसी विमान को इंडिगो की उड़ान 6E6968 के रूप में शाम 5:05 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना होना था. हालांकि, विमान की जांच के दौरान इसमें तकनीकी खराबी सामने आ गई. इसके बाद विमान को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया.

यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो, इसके लिए इंडिगो एयरलाइन ने दूसरे विमान की व्यवस्था की. इसके बाद यात्रियों को दूसरे विमान से शाम करीब 6:22 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया.

पहले भी इंडिगो की विमान पर गिर चुकी आकाशीय बिजली

पटना-लखनऊ इंडिगो फ्लाइट के साथ हुई यह घटना जून में हुई एक अन्य घटना के कुछ महीने बाद हुई है, जब 19 जून को आंधी-तूफान के बीच कोलकाता एयरपोर्ट पर खड़े इंडिगो के एक विमान पर बिजली गिर गई थी.

वह विमान अगरतला के लिए रवाना होने वाला था, तभी उस पर बिजली गिर गई, जिससे उसके पावर सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हुए. घटना के बाद एयरलाइन ने विमान में सवार सभी 141 यात्रियों और 6 क्रू सदस्यों को विमान से उतार दिया था. बाद में यात्रियों को दूसरे विमान से अगरतला पहुंचाया गया था.

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