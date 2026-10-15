CP के सेंट्रल पार्क को बंद करने के फैसले पर CJP का पहला रिएक्शन - 'चिंता मत करो हम...'

NDMC के दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित 'सेंट्रल पार्क' को 16 और 17 अक्टूबर के लिए बंद करने के फैसले पर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है. CJP ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'चिंता मत करो. तुम्हारी पुलिस के विपरीत, हम एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में तिरंगा रखते हैं. लाठी और पैलेट गन नहीं.'

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस फैसले को लेकर कहा, 'अगर हम 100 जगहों की घोषणा करें, तो क्या नरेंद्र मोदी उन सभी 100 जगहों को बंद कर देंगे?'

NDMC ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को अगले दो दिन यानी 16 और 17 अक्तूबर को बंद करने का फैसला किया है. परिषद ने इसके पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है और आज यानी 15 अक्टूबर को नोटिस जारी किया है. NDMC ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से 16 अक्टूबर को यहां 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की थी.

Don’t worry. Unlike your Police, we carry the Constitution in one hand and the Tiranga in the other - not lathis and pellet guns. #FattuNandu — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 15, 2026

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के सेंट्रल पार्क में शुक्रवार को 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में पाबंदी पहले से लागू है, पुलिस ने लोगों से वहां इकट्ठा नहीं होने की अपील की है. हालांकि, पुलिस ने कहा कि सीजेपी के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के दौरान छोटे समूह को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की परमिशन दी जा सकती है.

दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी डीसीपी नेहा यादव ने कहा, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा. उन्होंने कहा कि सीजेपी ने लोगों से 16 अक्टूबर शाम पांच बजे से सेंट्रल पार्क आने की अपील की है और आम आदमी पार्टी ने भी लोगों और अपने समर्थकों से वहां जुटने की अपील की है.

लोगों से की जमावड़े में शामिल न होने की अपील

उन्होंने कहा, कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में बीएनएस की धारा 163 के तहत पहले से ही पाबंदी लागू है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस लोगों से ऐसे जमावड़े में शामिल नहीं होने की अपील करती है, जो प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करता हो. यादव ने कहा कि पुलिस राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को अनुमति दे सकती है.