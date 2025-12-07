हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया1650 उड़ानों का टारगेट, 138 में से 137 डेस्टिनेशन बहाल, आज रात 8 बजे तक रिफंड... इंडिगो संकट पर 10 बड़े अपडेट

1650 उड़ानों का टारगेट, 138 में से 137 डेस्टिनेशन बहाल, आज रात 8 बजे तक रिफंड... इंडिगो संकट पर 10 बड़े अपडेट

indigo Crisis: इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 137 रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है. कंपनी ने ये भी कहा है कि हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी समय लगेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 07 Dec 2025 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

पिछले कुछ दिनों से इंडिगो एयरलाइन संकट रविवार (7 दिसंबर 2025) को धीरे-धीरे पटरी पर लौटता नजर आ रहा है. कई जगहों के लिए विमान का संचालन सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है, जिससे कुछ एयरपोर्ट्स पर भीड़ कम हुई है. इंडिगो ने दावा किया है कि उसने लगभग सभी रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है. कंपनी ने कहा कि 138 में से 137 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी समय लगेगा.

1. दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार सुबह पिछले कुछ दिनों की तुलना में कम भीड़भाड़ रही, हालांकि जम्मू, अमृतसर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, नागपुर और आइजोल से आने वाली कुछ उड़ानें रद्द हुईं. वहीं मुंबई हवाई अड्डे पर 8 और चेन्नई एयरपोर्ट पर 40 उड़ानें रद्द होने की सूचना मिली है.

2. इंडिगो का टारगेट रविवार रात तक 1650 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट नॉर्मल करने का है. एक दिन पहले 1500 फ्लाइट्स को नॉर्मल करने का टारगेट था. पिछले हफ्ते के इस संकट से पहले रोज लगभग 2,300 फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाली कंपनी इंडिगो ने कहा, 'हम मौजूदा 138 डेस्टिनेशन में से 137 के लिए उड़ानें संचालित करने में सक्षम हैं.'

3- इंडिगो ने बताया कि फिलहाल 75 फीसदी उड़ानें ऑन टाइम हैं, जो कि कल से 30 फीसदी ज्यादा हैं. इसके अलावा यात्रियों के सामानों को लौटाने का प्रयास जारी है.

4. इंडिगो ने शनिवार (6 दिसंबर 2025) को 113 जगहों को जोड़ने वाली 700 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं. इसे लेकर कंपनी ने दावा किया कि ऐसा नेटवर्क, सिस्टम और रोस्टर को फिर से चालू करने के कारण किया गया था, ताकि आज अधिक संख्या में उड़ानों और बेहतर स्थिरता के साथ परिचालन नए सिरे से शुरू हो सके.

5. यह आंकड़ा पिछले सप्ताह बाधित हुई हजारों उड़ानों में शामिल है क्योंकि इंडिगो ने नई उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) के तहत आवश्यक पायलटों की संख्या का गलत आकलन किया था.

6. इस संकट के समाधान के लिए एविएशन रेगुलेटर ने नियमों में ढील दी है, लेकिन सरकार ने इंडिगो पर बड़ा कुप्रबंधन का आरोप लगाया है जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी और घबराहट फैल गई. एविएशन मिनिस्टर ने पुष्टि की है कि कार्रवाई की जाएगी. राम मोहन नायडू ने बताया कि विमानन नियामक ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि एयरलाइन को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा.

7. नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि इंडिगो को रविवार (7 दिसंबर) रात 8 बजे तक सभी रिफंड प्रोसेस करने होंगे और अगले 48 घंटों के भीतर बैगेज क्लेम रिक्वेस्ट को भी निपटाना होगा. साथ ही चेतावनी दी है कि किसी भी देरी के लिए नियामक कार्रवाई की जाएगी.

8. एयरलाइन की ओर से 7 दिसंबर की सुबह जारी बयान में कहा गया कि इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इस संकट के पहले दिन देरी और फ्लाइट रद्द के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद कंपनी के अध्यक्ष विक्रम मेहता, सीईओ पीटर एल्बर्स और अन्य बोर्ड डायरेक्टर वाला एक संकट प्रबंधन ग्रुप बनाया गया.

9. एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों के गुस्से को शांत करने को लेकर इंडिगो की तरफ से बयान जारी किया गया. इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि पैसेंजर्स को हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए रद्द हुई फ्लाइट पर रिफंड सुनिश्चित करने और फंसे हुए यात्रियों को रीशेड्यूलिंग पर छूट देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है.

10. इंडिगो संकट को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मोनोपॉली मॉडल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि मौजूदा हालात को राजनीतिक लड़ाई में नहीं बदलना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है.

Published at : 07 Dec 2025 04:33 PM (IST)
Tags :
Mumbai IndiGo DELHI IndiGo Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
ओटीटी
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
Advertisement

वीडियोज

Indigo की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी, 550 से ज्यादा फ्लाइट रद्द
Khabar Filmy Hai: Kalki फिल्म क्यों बनी हॉट टॉपिक
Saas Bahu aur Saazish: Big Boss का आज होगा ग्रैंड फिनाले
Aviation में Adani का सबसे बड़ा कदम! क्या India बन रहा है Global Aviation Hub?
Cricketer Smriti Mandhana की शादी टूटने पर आ गया Palash Muchhal का पहला बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़: जशपुर में कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत
ओटीटी
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
क्रिकेट
गंभीर के प्लान में हर्षित राणा अहम, दक्षिण अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन...
गंभीर के प्लान में हर्षित अहम, वनडे सीरीज जीतने पर बोले- विराट-रोहित का प्रदर्शन अच्छा, लेकिन
इंडिया
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
ट्रेंडिंग
भारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
भारी मिस्टेक हो गया माई बाप! बाइक राइडर से पंगा लेना कुत्ते को पड़ा भारी- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ट्रेंडिंग
सुप्रिया सुले से लेकर कंगना तक, बीजेपी सांसद के घर की शादी में एक मंच पर पक्ष विपक्ष ने लगाए ठुमके
सुप्रिया सुले से लेकर कंगना तक, बीजेपी सांसद के घर की शादी में एक मंच पर पक्ष विपक्ष ने लगाए ठुमके
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget