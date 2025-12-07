पिछले कुछ दिनों से इंडिगो एयरलाइन संकट रविवार (7 दिसंबर 2025) को धीरे-धीरे पटरी पर लौटता नजर आ रहा है. कई जगहों के लिए विमान का संचालन सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है, जिससे कुछ एयरपोर्ट्स पर भीड़ कम हुई है. इंडिगो ने दावा किया है कि उसने लगभग सभी रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है. कंपनी ने कहा कि 138 में से 137 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी समय लगेगा.

1. दिल्ली एयरपोर्ट पर रविवार सुबह पिछले कुछ दिनों की तुलना में कम भीड़भाड़ रही, हालांकि जम्मू, अमृतसर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, नागपुर और आइजोल से आने वाली कुछ उड़ानें रद्द हुईं. वहीं मुंबई हवाई अड्डे पर 8 और चेन्नई एयरपोर्ट पर 40 उड़ानें रद्द होने की सूचना मिली है.

2. इंडिगो का टारगेट रविवार रात तक 1650 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट नॉर्मल करने का है. एक दिन पहले 1500 फ्लाइट्स को नॉर्मल करने का टारगेट था. पिछले हफ्ते के इस संकट से पहले रोज लगभग 2,300 फ्लाइट्स ऑपरेट करने वाली कंपनी इंडिगो ने कहा, 'हम मौजूदा 138 डेस्टिनेशन में से 137 के लिए उड़ानें संचालित करने में सक्षम हैं.'

3- इंडिगो ने बताया कि फिलहाल 75 फीसदी उड़ानें ऑन टाइम हैं, जो कि कल से 30 फीसदी ज्यादा हैं. इसके अलावा यात्रियों के सामानों को लौटाने का प्रयास जारी है.

4. इंडिगो ने शनिवार (6 दिसंबर 2025) को 113 जगहों को जोड़ने वाली 700 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थीं. इसे लेकर कंपनी ने दावा किया कि ऐसा नेटवर्क, सिस्टम और रोस्टर को फिर से चालू करने के कारण किया गया था, ताकि आज अधिक संख्या में उड़ानों और बेहतर स्थिरता के साथ परिचालन नए सिरे से शुरू हो सके.

5. यह आंकड़ा पिछले सप्ताह बाधित हुई हजारों उड़ानों में शामिल है क्योंकि इंडिगो ने नई उड़ान ड्यूटी समय सीमा (FDTL) के तहत आवश्यक पायलटों की संख्या का गलत आकलन किया था.

6. इस संकट के समाधान के लिए एविएशन रेगुलेटर ने नियमों में ढील दी है, लेकिन सरकार ने इंडिगो पर बड़ा कुप्रबंधन का आरोप लगाया है जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी और घबराहट फैल गई. एविएशन मिनिस्टर ने पुष्टि की है कि कार्रवाई की जाएगी. राम मोहन नायडू ने बताया कि विमानन नियामक ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि एयरलाइन को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा.

7. नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि इंडिगो को रविवार (7 दिसंबर) रात 8 बजे तक सभी रिफंड प्रोसेस करने होंगे और अगले 48 घंटों के भीतर बैगेज क्लेम रिक्वेस्ट को भी निपटाना होगा. साथ ही चेतावनी दी है कि किसी भी देरी के लिए नियामक कार्रवाई की जाएगी.

8. एयरलाइन की ओर से 7 दिसंबर की सुबह जारी बयान में कहा गया कि इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इस संकट के पहले दिन देरी और फ्लाइट रद्द के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद कंपनी के अध्यक्ष विक्रम मेहता, सीईओ पीटर एल्बर्स और अन्य बोर्ड डायरेक्टर वाला एक संकट प्रबंधन ग्रुप बनाया गया.

9. एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों के गुस्से को शांत करने को लेकर इंडिगो की तरफ से बयान जारी किया गया. इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि पैसेंजर्स को हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए रद्द हुई फ्लाइट पर रिफंड सुनिश्चित करने और फंसे हुए यात्रियों को रीशेड्यूलिंग पर छूट देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है.

10. इंडिगो संकट को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मोनोपॉली मॉडल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि मौजूदा हालात को राजनीतिक लड़ाई में नहीं बदलना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है.