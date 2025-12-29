हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिगो एयरलाइंस ने पायलटों को दी खुशखबरी! भत्तों में की बढ़ोतरी, जानें कब से लागू होंगे नए नियम?

इंडिगो एयरलाइंस ने पायलटों को दी खुशखबरी! भत्तों में की बढ़ोतरी, जानें कब से लागू होंगे नए नियम?

इंडिगो एयरलाइंस मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए नए साल पर पायलटों के लिए नया भत्ता नियम लागू कर दिए हैं. यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएंगे. इसके साथ ही अब सैलेरी बढ़कर मिला करेगी.

By : वरुण भसीन | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 29 Dec 2025 10:47 PM (IST)
ऑपरेशनल दबाव से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस ने अपने पायलटों को नए साल का तोहफा देने की योजना बना ली है. कंपनी ने भत्ते बढ़ोतरी को लेकर निर्णय लिया है. नए नियम अगले साल यानी 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही पायलटों के भत्ते में इजाफा देखने को मिलेगा. कंपनी की तरफ से हाल ही में आई ऑपरेशनल दिक्कतों और पायलटों की नाराजगी के बाद यह फैसला लिया गया है. 

पायलटों को ड्यूटी के दौरान पहले से ज्यादा भत्ता मिलेगा 

कंपनी के नए फैसले के तहत अब  पायलटों को ड्यूटी के दौरान पहले से ज्यादा भत्ता मिलेगा. जैसे अगर कोई पायलट किसी दूसरे शहर में रुकता है, तो उसे पहले से ज्यादा ले ओवर अलाउंस मिलेगा. अब कैप्टन को 3000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर को 1500 रुपये दिए जाएंगे. पहले यह रकम कम थी. इनमें इजाफा किया गया है. 

नाइट ड्यूटी करने वाले पायलटों को भी मिलेगा फायदा

कंपनी के नए आदेश के बात रात की ड्यूटी करने वाले पायलटों को भी फायदा मिलेगा. रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी पर कैप्टन को 2000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर को 1000 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा अगर किसी पायलट को एक ही ड्यूटी में विमान बदलना पड़ता है तो उसके लिए भी अलग से भत्ता दिया जाएगा. 

सूत्रों के मुताबिक FDTLनियमों के तहत पायलटों की ड्यूटी, आराम और उड़ान समय को लेकर सख्त प्रावधान लागू हो रहे हैं. इससे पहले इंडिगो द्वारा कुछ भत्तों में कटौती की गई थी जिस पर पायलटों के बीच नाराजगी थी. अब कंपनी ने आंशिक रूप से यू-टर्न लेते हुए भत्तों को बढ़ाया है ताकि पायलटों की टेक-होम सैलरी पर असर कम पड़े और ऑपरेशनल स्थिरता बनी रहे.

अब बढ़कर मिलेगी सैलरी

  • डोमेस्टिक लेओवर अलाउंस  के तहत विमान के कैप्टन के लिए ₹2000 से बढ़ाकर ₹3000 कर दिया गया है. फर्स्ट ऑफिसर के लिए यही भत्ता ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500 कर दिया गया है. 
  • डेडहेड अलाउंस कैप्टन को पहले ₹3000 प्रति घंटा मिलता था, इसे अब बढ़ाकर ₹4000 कर दिया गया है. फर्स्ट ऑफिसर को यह भत्ता 1500 रुपए मिलता था, जिसे बढ़ाकर ₹2000 प्रति घंटे के हिसाब से कर दिया गया है. 
  • नाइट अलाउंस के तहत अब कैप्टन को ₹2000 प्रति घंटा भत्ता मिलेगा, वहीं फर्स्ट ऑफिसर को ₹1000  प्रतिघंटा मिलेगा. 

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 29 Dec 2025 10:47 PM (IST)
Captain Latest News Indigo Airlines Allowances New Rule Indigo Pilot ABP NEWS Night Allowances Deadhead Allowance Night Allowance Domestic Layover Allowance
