इंडिगो एयरलाइंस ने पायलटों को दी खुशखबरी! भत्तों में की बढ़ोतरी, जानें कब से लागू होंगे नए नियम?

ऑपरेशनल दबाव से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस ने अपने पायलटों को नए साल का तोहफा देने की योजना बना ली है. कंपनी ने भत्ते बढ़ोतरी को लेकर निर्णय लिया है. नए नियम अगले साल यानी 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिए जाएंगे. इसके साथ ही पायलटों के भत्ते में इजाफा देखने को मिलेगा. कंपनी की तरफ से हाल ही में आई ऑपरेशनल दिक्कतों और पायलटों की नाराजगी के बाद यह फैसला लिया गया है.

पायलटों को ड्यूटी के दौरान पहले से ज्यादा भत्ता मिलेगा

कंपनी के नए फैसले के तहत अब पायलटों को ड्यूटी के दौरान पहले से ज्यादा भत्ता मिलेगा. जैसे अगर कोई पायलट किसी दूसरे शहर में रुकता है, तो उसे पहले से ज्यादा ले ओवर अलाउंस मिलेगा. अब कैप्टन को 3000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर को 1500 रुपये दिए जाएंगे. पहले यह रकम कम थी. इनमें इजाफा किया गया है.

नाइट ड्यूटी करने वाले पायलटों को भी मिलेगा फायदा

कंपनी के नए आदेश के बात रात की ड्यूटी करने वाले पायलटों को भी फायदा मिलेगा. रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी पर कैप्टन को 2000 रुपये और फर्स्ट ऑफिसर को 1000 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा अगर किसी पायलट को एक ही ड्यूटी में विमान बदलना पड़ता है तो उसके लिए भी अलग से भत्ता दिया जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक FDTLनियमों के तहत पायलटों की ड्यूटी, आराम और उड़ान समय को लेकर सख्त प्रावधान लागू हो रहे हैं. इससे पहले इंडिगो द्वारा कुछ भत्तों में कटौती की गई थी जिस पर पायलटों के बीच नाराजगी थी. अब कंपनी ने आंशिक रूप से यू-टर्न लेते हुए भत्तों को बढ़ाया है ताकि पायलटों की टेक-होम सैलरी पर असर कम पड़े और ऑपरेशनल स्थिरता बनी रहे.

