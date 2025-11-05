हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndian Navy: कोच्चि में पहली बार तैनात होगा नौसेना का जहाज इक्शाक! ब्लू वॉटर नेवी बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम

Indian Navy: कोच्चि में पहली बार तैनात होगा नौसेना का जहाज इक्शाक! ब्लू वॉटर नेवी बनने की दिशा में भारत का बड़ा कदम

भारतीय नौसेना का नया सर्वे वेसल ‘इक्शाक’ पहली बार केरल के कोच्चि नेवल बेस पर तैनात होगा. जानिए इसकी खासियतें और ब्लू वॉटर नेवी बनने की दिशा में इसका महत्व.

By : नीरज राजपूत | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

केरल के कोच्चि नेवल बेस पर पहली बार नौसेना का कोई जहाज तैनात होने जा रहा है. भारतीय नौसेना का सबसे नया सर्वे पोत (एसवीएल) 'इक्शाक', दक्षिणी नेवल कमांड में तैनात रहेगा. एक लंबे समय से केरल में किसी जहाज को तैनात करने की मांग चल रही थी. गुरुवार (6 नवंबर) को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में एक सैन्य समारोह में 'इक्शाक' सर्व वेसल को कोच्चि बेस को सौंपा जाएगा. संस्कृत के शब्द इक्शाक का अर्थ है 'गाइड'.

नौसेना के प्रवक्ता, कैप्टन विवेक मधवाल के मुताबिक, इक्शाक के इंडियन नेवी में शामिल होने से देश की हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण क्षमताएं काफी बढ़ जाएंगी. कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSI) लिमिटेड की ओर से निर्मित, इक्शाक भारत की जहाज निर्माण में बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें 80 प्रतिशत स्वदेशी कंटेंट है. ये SVL क्लास का तीसरा सर्वेक्षण जहाज है.

भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहां है?

कोच्चि में भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय है. इस कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के मुख्यत ट्रेनिंग सेंटर है. ऐसे में इसे ट्रेनिंग कमान के नाम से भी जाना जाता है. ऐसे में यहां कोई जहाज तैनात नहीं किया जाता है. जंगी जहाज, पनडुब्बियां इत्यादि, नौसेना की दो अन्य ऑपरेशन्ल कमान, पूर्वी कमान (मुख्यालय विशाखापट्टनम) और पश्चिमी कमान (मुख्यालय मुंबई) के अधीन रहते हैं. अपने नाम के अनुरूप, इक्शाक देश के पोर्ट, हार्बर, नेविगेशनल चैनल से लेकर हजारों-लाखों किलोमीटर तक फैले समुद्री-क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा. इस डाटा का इस्तेमाल, समंदर में नेविगेशन से लेकर मेरीटाइम सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

ब्लू वॉटर नेवी बनने की दिशा में बढ़ते कदम

नौसेना के मुताबिक, इक्शाक पोत स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोग्राफिक और ओसियोनिग्राफिक उपकरण से लैस है, जिसमें आटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल (AVV), रिमोटली ऑपरेटड व्हीकल (ROV) और चार सर्व मोटर बोट्स शामिल है. शिप में एक हेलीकॉप्टर डेक भी है. उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही भारतीय नौसेना के आईएनएस सतलुज जहाज ने मॉरीशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया था. INS सतलुज ने मॉरीशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के साथ मिलकर करीब 35 हजार वर्ग समुद्री मील का सर्वेक्षण किया था. यह सर्वेक्षण भारत और मॉरीशस के बीच मौजूदा MoU के तहत राष्ट्रीय एजेंसियों के गहन समन्वय से आयोजित किया गया था और भारतीय नौसेना के ब्लू वॉटर नेवी बनने की दिशा में एक अहम पड़ाव था.

ये भी पढ़ें: Pakistan Hindu Devotees: पाकिस्तान ने 12 भारतीय हिंदुओं को वाघा बॉर्डर पर रोका, नहीं दी सिखों के साथ जाने की इजाजत

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 05 Nov 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
Kochi Indian NAVY Ikshak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement

वीडियोज

हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Lucky Ali Interview | भारत भ्रमण | आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस | सकारात्मक परिणाम |
Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | अंशुल गर्ग | अगली फिल्म और अधिक
यामी गौतम और इमरान हाशमी का इंटरव्यू | हक | शाह बानो की भूमिका के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
ट्रेंडिंग
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
यूटिलिटी
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget