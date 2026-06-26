भूकंप-प्रभावित वेनेजुएला के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्टाड, आर्मी की मेडिकल टुकड़ी रवाना

वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद, भारतीय सेना ने प्रभावित क्षेत्र में मानवीय राहत प्रयासों में सहायता के लिए एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी भेजी है.

60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की मेडिकल टीम आज दोपहर हिंडन वायु सेना स्टेशन से रवाना हुई और वर्तमान में भारतीय वायु सेना के दो विमानों से वेनेजुएला के लिए उड़ान भर रही है.

चिकित्सा अधिकारियों सहित 31 कर्मी शामिल

इस टुकड़ी में नौ चिकित्सा अधिकारियों सहित 41 कर्मी शामिल हैं, और यह भूकंप से प्रभावित लोगों को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, आघात प्रबंधन, जीवन-रक्षक शल्य चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित है.

टीम विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए लगभग छह टन चिकित्सा सामग्री और मानवीय राहत सामग्री ले जा रही है. इसके अतिरिक्त, दो विमानों में से एक विमान भारत की आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत BHISHM क्यूब (भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग, हित और मैत्री) को ले जा रहा है.

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क्या है BHISHM क्यूब?

BHISHM क्यूब एक अत्याधुनिक, स्वदेशी, त्वरित तैनाती योग्य मॉड्यूलर चिकित्सा सुविधा है जिसे विशेष रूप से आपदा और मानवीय प्रतिक्रिया के लिए डिजाइन किया गया है. सघन, स्व-निहित चिकित्सा मॉड्यूलों से युक्त, इसे त्वरित रूप से एक पूर्णतः कार्यात्मक फील्ड अस्पताल के रूप में जोड़ा जा सकता है जो 200 रोगियों तक के लिए उन्नत आघात देखभाल, आपातकालीन शल्य चिकित्सा, गहन देखभाल सहायता और आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने में सक्षम है. पोर्टेबल वेंटिलेटर, रोगी मॉनिटर, नैदानिक उपकरण, शल्य चिकित्सा उपकरण, बिजली उत्पादन और ऑक्सीजन सहायता प्रणालियों से लैस, BHISHM क्यूब दुनिया में कहीं भी मानवीय संकटों के दौरान त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सहायता प्रदान करने की भारत की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है.

ऑपरेशन अमिस्टाड के तहत चिकित्सा टुकड़ी को भेजना मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रति भारत की स्थायी प्रतिबद्धता और संकट के समय मित्र देशों को समय पर सहायता प्रदान करने की उसकी तत्परता को दर्शाता है.

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