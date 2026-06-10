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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओमान तट पर जहाज के ऊपर अमेरिका का हमला, 24 भारतीयों में से 3 लापता, भारत ने की कड़ी निंदा

ओमान तट पर जहाज के ऊपर अमेरिका का हमला, 24 भारतीयों में से 3 लापता, भारत ने की कड़ी निंदा

भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और यह वहां जारी संघर्ष का सीधा परिणाम हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 10:42 PM (IST)
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ओमान तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बुधवार को बताया कि जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि तीन भारतीय अब भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है.

यूएस हमले में तीन भारतीय लापता

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “हम ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत ‘सेटेबेलो’ पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं. जहाज पर मौजूद 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि तीन भारतीयों के लापता होने की सूचना है.” मंत्रालय ने बताया कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और खोज एवं बचाव अभियान की निगरानी कर रहा है.

मंत्रालय ने यह भी कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और यह वहां जारी संघर्ष का सीधा परिणाम हैं. बयान में कहा गया, “हम सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में चल रही वार्ताओं को सफल बनाने की अपील करते हैं, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके.”

सरकार ने की कड़ी आलोचना 

इसके साथ ही भारत ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवागमन और व्यापार बहाल किया जाना चाहिए. इससे पहले ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी दी थी कि उसे ओमान तट के पास एक जहाज से जुड़ी घटना की सूचना मिली है और वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री मार्गों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं. विदेश मंत्रालय ने पहले भी इस पर चिंता जताते हुए कहा था कि 100 दिनों से अधिक समय से जारी संघर्ष ने न केवल मानवीय संकट को बढ़ाया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर प्रभाव डाला है.

ये भी पढ़ें: भारत ने जहाज पर हुए हमले को लेकर उठाया बड़ा कदम, अमेरिकी राजनयिक को विरोध पत्र किया जारी

Published at : 10 Jun 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Middle East Oman Coast
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