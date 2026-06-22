अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के बाद से भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव बढ़ता दिख रहा है. पड़ोसी मुल्क से फिर घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक अवैध घुसपैठियों को भारत की ओर से वापस भेजे जाने पर बांग्लादेश के सीमा रक्षा बल ने अपने क्षेत्र में लेने से इनकार कर दिया और भारत भेजे जाने का दबाव बनाया.

घुसपैठियों को BSF ने खदेड़ा

मालदा जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर शनिवार (20 जून) को उस समय तनाव पैदा हो गया, जब सैकड़ों लोगों ने बांग्लादेश की तरफ से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की. हालांकि, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने उन्हें रोक दिया और उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया. यह घटना वैष्णवनगर के सुकदेवपुर चौकी पर हुई, जो बॉर्डर का एक ऐसा हिस्सा है, जहां अभी बाड़ (fencing) नहीं लगी है.

लाठी-डंडे लेकर बॉर्डर पर जुटे सैकड़ों लोग

इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शनिवार सुबह बांग्लादेश की तरफ सैकड़ों लोग लाठी-डंडों के साथ सीमा के पास जुटने लगे और उन्होंने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की. जैसे ही सीमा पर तैनात BSF के जवानों ने उन्हें खदेड़कर पीछे भगाया, वैसे ही भारतीय क्षेत्र की तरफ भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. BSF अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को पूरी तरह संभाल लिया गया है.

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उधर, बांग्लादेश ने ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने देश में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसे बिना किसी कानूनी या आधिकारिक प्रक्रिया के उसकी सीमा में भेजा गया हो. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है. सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों की पहचान तेज करने और उन्हें बांग्लादेश भेजने की घोषणा की है. बांग्लादेश ने इन प्रयासों का विरोध किया है.

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