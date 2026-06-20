Bangladesh Hindu Protest: बांग्लादेश में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. यहां रंगपुर में भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने का विरोध कर रहे कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों ने उनकी तस्वीर का अपमान किया. जिसके बाद बड़ी संख्या में ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले.

मूर्ति का निर्माण रुकने के बाद शुक्रवार को बांग्लादेश के हजारों हिंदुओं ने ढाका में मशाल जुलूस निकाला और जयश्रीराम के नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की जाए, उन्हें सजा दी जाए.

बांग्लादेश में यह तनाव उस समय बना, जब गाइबांधा जिले के पलाशबाड़ी में भगवान राम की 81 फुट ऊंची मूर्ति का निर्माण रोक दिया. इस प्रोजेक्ट को चलाने वाले श्रीश्री राधा गोविंद मंदिर समिति का दावा है कि अधिकारियों को इस्लामिक संगठन से धमकियां मिली थीं. इस घटना के बाद मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं.

अबतक पुलिस ने नहीं लिया किसी तरह का एक्शन

इधर, मामला दर्ज होने के बाद अबतक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. शुक्रवार को भी कई हिंदू संगठनों और स्टूडेंट ने मुख्य शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा होकर नेशनल प्रेस क्लब तक मार्च किया. इस दौरान विरोध प्रदर्शन का आह्वान हिंदू महाजोत ने किया था. संगठन ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक ह्युमन चैन बनाई. साथ ही एक अन्य ग्रुप ने ढाका रिपोर्टर्स यूनिटी बिल्डिंग के पास विरोध प्रदर्शन किया.

इंडिया टुडे के मुताबिक, पुलिस की तरफ से हिंदुओं को प्रदर्शन करने से रोकने के बाद मामूली झड़प भी हुई. गाइबांधा में एक प्रदर्शन के दौरान इस्लामी भीड़ ने भगवान राम की फोटो पर जूता रखकर उसका अपमान किया था. इधर, तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.

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वहीं, मांग न पूरी होने पर हिंदू समुदाय ने और रैलियां और विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. साथ ही शनिवार को धार्मिक मामलों के मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा. वहीं, हिंदू संगठन की तरफ से कहा गया है कि अगर भगवान राम की मूर्ति का निर्माण फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे बांग्लादेश के सभी 64 जिलों में एक एक करके राम मंदिर बनाएंगे.

मूर्ति बनाने का 80 प्रतिशत काम हुआ पूरा

इधर, राम की मूर्ति पलाशबाड़ी में एक मंदिर परिसर में एक हिस्से के रूप में बनाई जा रही थी. लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इस प्रोजेक्ट की लागत 22 करोड़ बांग्लादेशी टका है. इसमें भगवान कृष्ण की 50 फुट ऊंची और भगवान शिव की 30 फुट ऊंची मूर्ति भी शामिल है. श्री श्री राधा गोविंद मंदिर समिति के अध्यक्ष हरिदास चंद्र दास ने कहा कि इस्लामी ग्रुप की तरफ से प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की धमकी दिए जाने के बाद काम से रोक दिया गया था. एक कट्टरपंथी इस्लामिक समर्थक ने मूर्ति को गिराने की धमकी भी दी थी. वहीं, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद रहमान सरकार ने साफ किया है कि बांग्लादेश में हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है. वहीं, जनवरी से मार्च के बीच अबतक 133 घटनाएं दर्ज की गई हैं.

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