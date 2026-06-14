बंगाल की राजनीति में हलचल! अर्जुन सिंह बोले- टूट की कगार पर TMC, पीएम मोदी का नहीं कोई मुकाबला

पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर राज्य के कैबिनेट मंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि TMC के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें यह देखकर खुशी है कि पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई है. अर्जुन सिंह ने कहा, "मैं यह नहीं कह सकता कि TMC के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि उनकी पार्टी टूटने की कगार पर है." इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले से जानते थे कि ऐसा ही होगा और इसके बारे में बताए भी थे.

कैबिनेट मंत्री अर्जुन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की. अर्जुन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का मुकाबला केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी कोई नहीं कर सकता. उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व वैश्विक स्तर पर मजबूत माना जाता है और उनकी लोकप्रियता देश की सीमाओं से बाहर भी दिखाई देती है

#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal: On TMC crisis, WB Cabinet Minister Arjun Singh says, "... I can't say what is happening within the TMC, but I am happy that their party is on the verge of breaking..." pic.twitter.com/uqmKqh2zCx — ANI (@ANI) June 14, 2026

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TMC के भीतर राजनीतिक हलचल

अर्जुन सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब TMC के भीतर राजनीतिक हलचल और अंदरूनी मतभेदों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि उन्होंने पार्टी के अंदर की स्थिति पर विस्तार से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि उन्हें TMC की मौजूदा स्थिति देखकर खुशी है.

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