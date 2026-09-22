गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIIT बॉम्बे के प्रो. दुल्ला के समर्थन में आया दिल्ली- मद्रास कैंपस, क्या है विवाद?

IIT बॉम्बे के प्रो. दुल्ला के समर्थन में आया दिल्ली- मद्रास कैंपस, क्या है विवाद?

IIT बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को डीन पद से हटा दिया गया. इसके बाद IIT बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास के फैकल्टी फोरम ने उनके समर्थन में बयान दिए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Sep 2026 10:41 AM (IST)
Preferred Sources

IIT बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद अब फैकल्टी तक पहुंच गया है. प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला को डीन के पद से हटाए जाने के बाद IIT बॉम्बे के फैकल्टी फोरम ने उनके समर्थन में प्रदर्शन किया. IIT दिल्ली और IIT मद्रास के फैकल्टी फोरम ने भी प्रोफेसर दुल्ला के समर्थन में बयान जारी किए हैं.

IIT बॉम्बे के कई प्रोफेसरों ने सोमवार को कैंपस में मार्च निकाला. उनके हाथों में पोस्टर और प्लेकार्ड थे. फैकल्टी फोरम ने कहा कि मीडिया में आई कुछ खबरों से प्रोफेसर दुल्ला की छवि को नुकसान पहुंचा है और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है. फोरम ने कहा कि वह प्रोफेसर दुल्ला के साथ मजबूती से खड़ा है. साथ ही उसने छात्र साहिल वाकोडे की मौत पर दुख जताया और मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत पर जोर दिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
तमिलनाडु के स्कूलों में अब ब्रेकफास्ट, सीएम विजय ने भी खाया, वीडियो वायरल
तमिलनाडु के स्कूलों में अब ब्रेकफास्ट, सीएम विजय ने भी खाया, वीडियो वायरल
इंडिया
जमुई, दिल्ली, ग्वालियर...बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़, अब तक क्या एक्शन?
जमुई, दिल्ली, ग्वालियर...बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़, अब तक क्या एक्शन?
इंडिया
तेलंगाना में अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू
तेलंगाना में अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू
इंडिया
‘लव गुरु’ अंदाज में ओवैसी, कहा- आई लव यू माय डियर जरूर कहना
‘लव गुरु’ अंदाज में ओवैसी, कहा- आई लव यू माय डियर जरूर कहना

डीन पद से हटे, लेकिन प्रोफेसर बने हुए हैं

IIT बॉम्बे फैकल्टी फोरम ने साफ किया कि प्रोफेसर दुल्ला को संस्थान की नौकरी से निलंबित नहीं किया गया है. उन्हें फिलहाल डीन की प्रशासनिक जिम्मेदारी से हटाया गया है, ताकि छात्र की मौत से जुड़े मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके. वह IIT बॉम्बे के फैकल्टी सदस्य बने हुए हैं. संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे ने भी कहा है कि आगे की कार्रवाई जांच के बाद तय की जाएगी. दुल्ला उस परीक्षा में इनविजिलेटर की भूमिका में थे, जिसमें साहिल वाकोडे परीक्षा दे रहे थे.

परीक्षा में क्या हुआ था?

IIT बॉम्बे के अनुसार, 18 सितंबर को दूसरे वर्ष के BTech छात्र साहिल वाकोडे को परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने की बात सामने आई थी. संस्थान ने शुरुआती बयान में कहा था कि छात्र ने सवालों के जवाब पाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी. बाद में साहिल की मौत हो गई. उनके परिवार ने जाति आधारित भेदभाव और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाए हैं. मुंबई पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है और जांच जारी है. इन आरोपों की अभी जांच हो रही है और किसी आरोप को अंतिम रूप से साबित नहीं माना जा सकता.

IIT दिल्ली के फैकल्टी फोरम ने भी किया समर्थन

IIT दिल्ली के फैकल्टी फोरम ने कहा कि प्रोफेसर दुल्ला परीक्षा के दौरान संस्थान के नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे. फोरम ने कहा कि पूरे IIT सिस्टम में परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना फैकल्टी की जिम्मेदारी है. फोरम ने यह भी कहा कि शिक्षकों को तय नियमों के अनुसार काम करने में व्यक्तिगत बदनामी के डर से मुक्त माहौल मिलना चाहिए. उसने IIT बॉम्बे से प्रोफेसर दुल्ला और उनके परिवार को जरूरी संस्थागत सहायता देने की अपील की.

IIT मद्रास ने निष्पक्ष जांच पर दिया जोर

IIT मद्रास के फैकल्टी फोरम ने भी प्रोफेसर दुल्ला और IIT बॉम्बे के फैकल्टी फोरम के साथ एकजुटता जताई है. फोरम ने कहा कि किसी भी छात्र की मौत पूरे अकादमिक समुदाय के लिए गंभीर घटना है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. IIT मद्रास के फैकल्टी फोरम ने यह भी कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी से निपटने वाली संस्थागत व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें छात्रों को तनाव की स्थिति में पर्याप्त सहायता और काउंसलिंग मिल सके. उसके मुताबिक, ऐसे मामलों में नियमों के साथ संवेदनशीलता भी जरूरी है.

छात्र और फैकल्टी दोनों की चिंताएं सामने

साहिल वाकोडे की मौत के बाद IIT बॉम्बे में छात्रों ने प्रदर्शन किया था. छात्रों ने जांच, अनुशासन से जुड़े नियमों में सुधार, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने जैसी मांगें रखी हैं. संस्थान ने इन मांगों पर आगे कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

 

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 22 Sep 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Bombay IIT Madras
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु के स्कूलों में अब ब्रेकफास्ट, सीएम विजय ने भी खाया, वीडियो वायरल
तमिलनाडु के स्कूलों में अब ब्रेकफास्ट, सीएम विजय ने भी खाया, वीडियो वायरल
इंडिया
जमुई, दिल्ली, ग्वालियर...बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़, अब तक क्या एक्शन?
जमुई, दिल्ली, ग्वालियर...बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़, अब तक क्या एक्शन?
इंडिया
तेलंगाना में अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू
तेलंगाना में अस्पताल के AC में लगी आग, एक बच्चे की मौत, 28 का रेस्क्यू
इंडिया
‘लव गुरु’ अंदाज में ओवैसी, कहा- आई लव यू माय डियर जरूर कहना
‘लव गुरु’ अंदाज में ओवैसी, कहा- आई लव यू माय डियर जरूर कहना
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
बिहार
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
स्पोर्ट्स
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
विश्व
मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े
मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े
महाराष्ट्र
आनंद दुबे पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, शिवसेना UBT से बाहर निकाला
आनंद दुबे पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, शिवसेना UBT से बाहर निकाला
ट्रेंडिंग
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget