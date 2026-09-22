जमुई, दिल्ली, ग्वालियर...बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़, अब तक क्या एक्शन?

दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जमुई तक बेटियों के साथ हुए अपराधों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. दिल्ली में नाबालिग से कथित गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, वहीं ग्वालियर में कोचिंग जा रही स्कूली छात्रा के साथ रास्ते में मारपीट का वीडियो सामने आया है. ऐसे ही बिहार के जमुई में नाबालिग छात्र और छात्रा के साथ बीच रास्ते में बदसलूकी और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इन घटनाओं ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

दिल्ली में गैंगरेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़

दिल्ली के साउथ-ईस्ट जिले में कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग से कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी आसिफ को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब छह बजे सूचना मिली कि आरोपी बाइक से साउथ-ईस्ट दिल्ली में जा रहा है. इसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर अमर कॉलोनी में डीएम कार्यालय रोड के पास उसे ट्रैक किया.

पुलिस के अनुसार, खुद को घिरा देखकर आसिफ ने भागने की कोशिश में तीन राउंड फायरिंग की. पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि उसने फायरिंग जारी रखी. इस दौरान एक गोली हेड कांस्टेबल राजेश की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. पुलिस के मुताबिक, आत्मरक्षा में राजेश ने दो राउंड फायर किए, जिनमें एक गोली आसिफ के दाहिने पैर में लगी. घायल आरोपी को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया.

पार्क में खुद को पुलिसकर्मी बताकर रोकने का आरोप

पुलिस के अनुसार, पीड़िता सोमवार शाम करीब सात बजे अपने 17 वर्षीय दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर पहुंची थी. दर्शन के बाद दोनों करीब 7:30 बजे आस्था कुंज पार्क के गेट नंबर-7 से अंदर गए. आरोप है कि 25 से 30 वर्ष की उम्र के तीन युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दोनों को रोका और लड़की को उसके दोस्त से अलग कर दिया.

पीड़िता के बयान के मुताबिक, आरोपी उसे पार्क के सुनसान हिस्से में ले गए. आसिफ ने हथियार और चाकू दिखाकर धमकाया और कथित तौर पर दुष्कर्म किया. इसके बाद दो अन्य आरोपियों ने भी कथित तौर पर दुष्कर्म किया. पीड़िता और उसके दोस्त को धमकी देने का भी आरोप है. घटना के बाद पीड़िता का एम्स में मेडिकल कराया गया. पुलिस मामले में केस दर्ज कर जांच कर रही है.

ग्वालियर में छात्रा से मारपीट का वीडियो वायरल

ग्वालियर के भितरवार थाना क्षेत्र में कमला स्कूल के पास कोचिंग जा रही एक स्कूली छात्रा का रास्ता बाइक सवार युवक द्वारा रोककर मारपीट करने का CCTV वीडियो सामने आया है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. घटना में छेड़छाड़ के आरोप भी सामने आए हैं. छात्रा ने पुलिस में शिकायत नहीं की है. वीडियो सामने आने के बाद भितरवार थाना पुलिस युवकों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है.

जमुई में नाबालिग छात्र-छात्रा से बदसलूकी

बिहार के जमुई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इसमें कुछ युवक एक नाबालिग छात्र और छात्रा को बीच रास्ते में रोकते दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि युवकों ने दोनों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की. वीडियो में मुंह ढके कुछ युवक नाबालिग लड़की के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ करते दिख रहे हैं. लड़की को हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाते हुए देखा जा सकता है.

मामले में अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. घटना के बाद बिहार में कानून-व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं.

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