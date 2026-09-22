तमिलनाडु के स्कूलों में अब ब्रेकफास्ट, सीएम विजय ने भी खाया, वीडियो वायरल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार (22 सितंबर) को स्कूली छात्रों के लिए नाश्ता योजना विस्तार की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने खुद चेन्नई के एक स्कूल में छात्रों को खाना परोसा और उनसे बातचीत की. नाश्ता योजना के विस्तार को लेकर अधिकारियों ने बताया कि इससे 15,454 सरकारी और राज्य-सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले लगभग 15.30 लाख अतिरिक्त छात्रों को फायदा होगा.

मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के एक स्कूल में न सिर्फ छात्रों को खाना परोसा बल्कि उन्होंने छात्रों के साथ खुद भी वहीं नाश्ता खाया. इसके बाद सीएम विजय ने स्कूल में क्लासरूम का दौरा किया और कई छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी.

पेरुन्थलैवर कामराज ब्रेकफास्ट योजना

टीवीके सरकार की ये योजना पूरे तमिलनाडु में लागू की गई है. जोसेफ विजय के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना का नाम बदलकर पेरुन्थलैवर कामराज ब्रेकफास्ट योजना कर दिया गया था. बता दें कि ये नाम पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने तमिलनाडु में स्कूली शिक्षा के विस्तार और छात्रों के लिए कल्याणकारी उपायों को शुरू करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी.

कमजोर परिवारों के बच्चों को होगा फायदा

बता दें कि पहले ये योजना केवल सरकारी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए थी लेकिन अब इसे कक्षा 6-8 तक के छात्रों के लिए बढ़ाया गया है. इस विस्तार से बड़ी संख्या में खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को फायदा मिलेगा. विजय सरकार का मानना है कि क्लास शुरू होने से पहले छात्रों को पौष्टिक नाश्ता देने से उनकी उपस्थिति में सुधार होगा. इसके अलावा क्लास में भूख न लगने पर बच्चे पढ़ाई में मन लगा पाएंगे.

तमिलनाडु सरकार ने पेरुन्थलैवर कामराज ब्रेकफास्ट योजना को लेकर अधिकारियों को समाज कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्थानीय निकायों और स्कूल प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं

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