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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में दिन-दहाड़े व्यापारी की हत्या, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

हैदराबाद में दिन-दहाड़े व्यापारी की हत्या, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

सबके सामने हुए इस बेरहम हमले के बावजूद, किसी ने भी हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की. पीड़ित को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 04 Aug 2026 08:49 PM (IST)
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हैदराबाद के सैदाबाद पुलिस स्टेशन इलाके में, सिंगरेनी कॉलोनी के रहने वाले 35 साल के कपड़ा व्यापारी फसी अहमद (आमेर) की अज्ञात हमलावरों ने दिन-दहाड़े धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी. यह हमला उनके मुंबई से लौटने के कुछ ही समय बाद हुआ और वहां मौजूद लोगों ने इसे अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. सबके सामने हुए इस बेरहम हमले के बावजूद, किसी ने भी हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की. पीड़ित को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सिंगरेनी कॉलोनी के रहने वाले फसी अहमद कपड़ा व्यापारी थे और हाल ही में मुंबई से लौटे थे, तभी उन पर हमला हुआ. इस भयानक घटना ने इलाके में लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और परिवार को सौंपने की कानूनी प्रक्रिया चल रही है. फसी अहमद अपने पीछे पत्नी और आठ बच्चों को छोड़ गए हैं. उनकी दुखद मौत से परिवार और स्थानीय समुदाय गहरे सदमे और शोक में है.

केस दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दिन-दहाड़े हुई इस बेरहम हत्या के लिए जिम्मेदार हमलावरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू कर दी है. इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है और बेहतर पुलिसिंग, ज़्यादा पेट्रोलिंग और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग फिर से उठने लगी है. नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रग्स और हिंसक अपराधों के बढ़ते खतरे पर सख्ती से लगाम लगाने की मांग भी तेज हो गई है. जांच की जानकारी अभी कन्फर्म नहीं हुई है.

घटना के बाद AIMIM विधायक पहुंचे अस्पताल

घटना के बाद AIMIM के याकूतपुरा विधायक उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पहुंचे. अधिकारियों ने हमले के मकसद या हमलावरों की पहचान के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है. पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. मामले में गिरफ्तारी या किसी सुराग के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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Published at : 04 Aug 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Hyderabad News Hyderabad Crime News Hyderabad POLICE
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