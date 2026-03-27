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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारामनवमी के जुलूस पर सफेद कपड़ों में ढंकी मस्जिदें और दरगाह, भाईचारे की मिसाल बना हैदराबाद!

रामनवमी के जुलूस पर सफेद कपड़ों में ढंकी मस्जिदें और दरगाह, भाईचारे की मिसाल बना हैदराबाद!

Hyderabad Ram Navami: हैदराबाद में राम नवमी से पहले मस्जिदों को सफेद कपड़े से ढककर भाईचारे की मिसाल पेश की गई है. इसके अलावा सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम किए गए हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 09:07 PM (IST)
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हैदराबाद से राम नवमी की भव्य शोभायात्रा की तैयारियों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो देश भर में चर्चा का विषय बन गई है. शोभायात्रा के मार्ग पर पड़ने वाली सिद्दीअंबर बाजार मस्जिद समेत कई मस्जिदों के प्रबंधन ने स्वयं आगे आकर अपनी इमारतों को सफेद कपड़े से ढंक दिया ताकि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार का तनाव न हो और माहौल शांतिपूर्ण बना रहे.

सिद्दीअंबर बाजार मस्जिद का यह मार्ग राम नवमी शोभायात्रा के प्रमुख रास्तों में से एक है. मस्जिद प्रबंधन ने बिना किसी दबाव या प्रशासनिक आदेश के स्वेच्छा से यह निर्णय लिया और पूरी इमारत को सफेद कपड़े से ढंक दिया. इसी तरह शोभायात्रा के रास्ते में पड़ने वाली अन्य मस्जिदों ने भी यही कदम उठाया. इन सभी मस्जिदों को सफेद कपड़े से आच्छादित कर दिया गया है जो इस बात का प्रतीक है कि हैदराबाद की गंगा-जमुनी तहज़ीब आज भी जीवित और मज़बूत है.

हैदराबाद में वर्षों से चली आ रही परंपरा

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह परंपरा हैदराबाद में वर्षों से चली आ रही है. यहां के मुस्लिम समुदाय और मस्जिद प्रबंधन हर साल राम नवमी के अवसर पर इस तरह सहयोग करते आए हैं. यह केवल एक कपड़े से ढकने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि हम अलग-अलग आस्थाओं के होते हुए भी एक-दूसरे के उत्सव में बाधा नहीं बल्कि सहयोग बनते हैं. ऐसे दौर में जब देश के कई हिस्सों में त्योहारों के मौके पर तनाव की खबरें आती हैं, हैदराबाद का यह दृश्य एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा है. प्रशासन ने भी इस पहल की सराहना की है और कहा है कि इस तरह के सामुदायिक सहयोग से शोभायात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में बड़ी मदद मिलती है.

हैदराबाद में श्री राम नवमी शोभायात्रा के लिए खास तैयारी

हैदराबाद एक बार फिर साबित कर रहा है कि यह शहर सिर्फ बिरयानी और इतिहास के लिए नहीं, बल्कि अपनी साझी विरासत और भाईचारे के लिए भी पहचाना जाता है. सफेद कपड़े में लिपटी ये मस्जिदें आज किसी राजनीतिक नारे से नहीं, बल्कि दिल की सच्ची भावना से गवाही दे रही हैं. हैदराबाद में श्री राम नवमी शोभायात्रा 2026 को शांतिपूर्ण, भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए हैदराबाद पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. आज 27 मार्च को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सीतारामबाग से सुल्तान बाजार तक के मार्ग पर यातायात डायवर्जन लागू किया गया है. इस दौरान शहर के कई प्रमुख इलाकों में भारी यातायात दबाव की संभावना है.

हैदराबाद पुलिस की सलाह

हैदराबाद पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि शोभायात्रा मार्ग पर आज पूरे दिन वाहन लेकर न निकलें. बेगम बाजार, अफज़लगंज, एमजे मार्केट, अबिड्स, कोटी और काचीगुडा क्षेत्रों में भारी जाम की स्थिति बन सकती है. सीतारामबाग से सुल्तान बाजार तक का पूरा मार्ग शोभायात्रा के लिए आरक्षित रहेगा और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की गई है. यातायात प्रतिबंध सुबह 9 बजे से प्रभावी हो गया है और रात 9 बजे तक चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा. हैदराबाद में इस वर्ष की शोभायात्रा की सुरक्षा के लिए लगभग 3,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. पूरे मार्ग पर पुलिस की कड़ी नज़र रहेगी. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और CCTV कैमरों के जरिए पूरे जुलूस मार्ग की निगरानी की जा रही है. ड्रोन कैमरों से भी हवाई निगरानी की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को तत्काल रोका जा सके.

हैदराबाद प्रशासन का खास इंतजाम

हैदराबाद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्री राम नवमी शोभायात्रा 2026 के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. चिकित्सा दल, अग्निशमन वाहन और आपातकालीन सेवाएं पूरे मार्ग पर तत्पर हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल और प्राथमिक उपचार केंद्र भी स्थापित किए गए हैं. हैदराबाद पुलिस ने सभी नागरिकों, श्रद्धालुओं और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह उत्सव हम सबका है और इसे मिलकर शांतिपूर्ण बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है.

ये भी पढ़ें: Nirav Modi PNB Scam: भगोड़े नीरव मोदी पर कसा शिकंजा! लंदन कोर्ट के फैसले से बढ़ी मुश्किलें, फायरस्टार के हीरे होंगे नीलाम

Published at : 27 Mar 2026 09:07 PM (IST)
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Hyderabad Ram Navami Hyderabad POLICE
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