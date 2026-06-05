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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाINDIA गठबंधन में बढ़ी दरार! लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठेगी डीएमके, संसद तक पहुंची सियासी नाराजगी

INDIA गठबंधन में बढ़ी दरार! लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठेगी डीएमके, संसद तक पहुंची सियासी नाराजगी

INDIA Alliance: तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठने से इनकार करते हुए अलग सीटों की मांग की है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूरी दे दी है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 08:00 AM (IST)
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INDIA Alliance: तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके और कांग्रेस के बीच बढ़ी राजनीतिक दूरियां अब संसद में भी साफ दिखाई देने लगी हैं. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठने से इनकार कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक डीएमके ने लोकसभा अध्यक्ष से अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

कनिमोझी ने स्पीकर को लिखा पत्र

सूत्रों के अनुसार डीएमके की वरिष्ठ नेता कनिमोझी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्टी के सांसदों के लिए अलग सीटों की व्यवस्था करने की मांग की थी. इसके बाद संसद में डीएमके के लिए अलग बैठने की व्यवस्था किए जाने का फैसला लिया गया.

कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद बढ़ी तल्खी

डीएमके की यह मांग कांग्रेस के साथ उसके रिश्तों में आई कड़वाहट के बाद सामने आई है. दरअसल, राज्य सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस ने अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के साथ हाथ मिला लिया था. इसके बाद हुए चुनाव में टीवीके की बड़ी जीत हुई और कांग्रेस राज्य सरकार का हिस्सा बन गई. इस घटनाक्रम के बाद से डीएमके कांग्रेस से नाराज चल रही है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि वह कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की राजनीतिक नजदीकी नहीं रखना चाहती.

इंडिया गठबंधन की बैठक से भी बनाई दूरी

डीएमके ने 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है. डीएमके के वरिष्ठ नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा, "हम अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए बैठक में शामिल नहीं होंगे." उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "कांग्रेस ने खुद कहा कि वह डीएमके से अलग हो रही है. फिर हम इंडिया गठबंधन में कैसे बने रह सकते हैं? हमारे गठबंधन में जीतकर आए उनके पांच विधायक हैं. हमने उन्हें राज्यसभा की एक सीट भी दी थी, लेकिन उसके बाद वे हमारे नेता को धन्यवाद देने तक नहीं आए."

लोकसभा में बदल सकती हैं सीटें

सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस को आवंटित स्थान डीएमके को दिया जा सकता है. बताया जा रहा है कि डीएमके के वरिष्ठ सांसद टी.आर. बालू को पहली पंक्ति में सीट नंबर 354 आवंटित की जा सकती है. यह सीट फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के पास है.

तृणमूल कांग्रेस में भी जारी है अंदरूनी संकट

इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस भी बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है. पार्टी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर विवाद गहरा गया है, जिसका असर संसद तक देखने को मिल सकता है. तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार पहले ही पार्टी नेतृत्व की खुलकर आलोचना कर चुकी हैं. वहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कुछ सांसद लोकसभा में अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल के नेता पद से हटाना चाहते हैं. इस संबंध में सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखे जाने की भी चर्चा है.

स्पीकर के लौटने के बाद होगा अंतिम फैसला

सूत्रों के अनुसार लोकसभा में सीटों के पुनर्विन्यास और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े मुद्दों पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दिल्ली लौटने के बाद लिया जाएगा. माना जा रहा है कि शुक्रवार को इस संबंध में औपचारिक फैसला सामने आ सकता है.

Published at : 05 Jun 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
DMK MK Stalin Kanimozhi CONGRESS
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