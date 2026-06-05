हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC में अब महासंग्राम! महुआ मोइत्रा का बागियों पर तगड़ा हमला, बोलीं- 'ममता बनर्जी के नाम पर...'

TMC में अब महासंग्राम! महुआ मोइत्रा का बागियों पर तगड़ा हमला, बोलीं- 'ममता बनर्जी के नाम पर...'

TMC Crisis: 58 बागी विधायकों द्वारा विधानसभा दल पर कब्जा करने और रितब्रत बनर्जी को नेता चुनने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने विद्रोही नेताओं पर तीखा हमला बोला.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 05 Jun 2026 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

TMC Crisis: करीब तीन दशक पुराने इतिहास में पहली बार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सबसे बड़े आंतरिक संकट का सामना कर रही है. पार्टी के भीतर हुई बड़ी बगावत के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने विद्रोही विधायकों पर तीखा हमला बोला है. 

उन्होंने बागी नेताओं को पूरी तरह बेकार बताते हुए कहा कि ये नेता केवल ममता बनर्जी के करिश्मे के सहारे राजनीति करते रहे और अब उनमें विपक्ष में बैठकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से लड़ने का साहस नहीं बचा है.

महुआ मोइत्रा ने बागी विधायकों को बताया  बेकार नेता 

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू  में महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने दबाव और डर का माहौल बनाकर टीएमसी में टूट कराई है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और गिरफ्तारी के डर से कई विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे खेमे में चले गए. महुआ मोइत्रा ने कहा,  'हमारे बीच कुछ ऐसे लोग थे जो पूरी तरह बेकार थे. वे ममता दीदी के करिश्मे का फायदा उठाकर पार्टी में बने हुए थे. आज अगर उन्हें जाना है तो जाएं, अपने रितब्रत कांग्रेस का हिस्सा बनें, जो करना है करें, लेकिन खुद को तृणमूल कांग्रेस न कहें. '

58 बागी विधायकों ने बदला सियासी समीकरण

बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के इतिहास में पहली बार बड़ा विभाजन सामने आया. 58 बागी विधायकों ने पार्टी के विधानसभा दल पर कब्जा कर लिया और निष्कासित विधायक रितब्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया. इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने भी नए विधानसभा दल को मान्यता दे दी. हालांकि रितब्रत बनर्जी ने बगावत को नरम करने की कोशिश करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से नए विधानसभा दल की मुख्य सलाहकार बनने का आग्रह किया. इसके बावजूद बागी विधायक खुद को विधानसभा में  'असली तृणमूल कांग्रेस ' बता रहे हैं.

 'भाजपा अब विपक्ष के नेता भी तय करना चाहती है'

महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा अब केवल पार्टियां तोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी अपने हिसाब से तय करना चाहती है. उन्होंने कहा,  'आज पूरा देश देख रहा है कि भाजपा अब विपक्ष के नेताओं को भी चुनना चाहती है. वह सिर्फ पार्टियां तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि यह भी तय करना चाहती है कि जिन राज्यों में वह जीती है वहां विपक्ष का नेता कौन होगा. '

सुवेंदु अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप

महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि इस पूरी राजनीतिक कार्रवाई के पीछे वर्तमान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की भूमिका है. उन्होंने कहा कि सुवेंदु अधिकारी कभी तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे हैं और उन्हें हर विधायक की कमजोरियों की जानकारी है. महुआ ने आरोप लगाया कि सुवेंदु अधिकारी ने एक-एक विधायक को निशाना बनाकर दबाव बनाया.

कई विधायकों को धमकाने का आरोप

महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि अलग-अलग विधायकों को अलग-अलग मामलों में कार्रवाई का डर दिखाया गया. उन्होंने कहा कि सबीना यासमीन को कथित रूप से यह कहा गया कि मोथाबाड़ी हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. इसी तरह जावेद खान को कथित रूप से गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई. महुआ के अनुसार उन्हें यह भी कहा गया कि उनके बेटे को इलाके में कथित अवैध निर्माण के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है. महुआ ने कहा कि हर विधायक पर अलग-अलग तरीके से दबाव बनाया गया.

 '15 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष में बैठना नहीं चाहते'

बागी विधायकों पर हमला जारी रखते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण वे विपक्ष की राजनीति करना भूल गए हैं. उन्होंने कहा,  '15 साल सत्ता में रहने के बाद वे अब विपक्ष में नहीं रह सकते. वे भूल चुके हैं कि विपक्ष में कैसे लड़ाई लड़ी जाती है. उनमें संघर्ष का जज्बा नहीं बचा है. वे भाजपा, पुलिस, ईडी और सीबीआई से लड़ना नहीं चाहते. वे सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं. '

 'टीएमसी खत्म नहीं हो रही, ममता बनर्जी ही पार्टी हैं'

महुआ मोइत्रा ने साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस टूट नहीं रही है और पार्टी की असली पहचान अब भी ममता बनर्जी और कोर नेतृत्व ही है. उन्होंने कहा,  'ममता बनर्जी और पार्टी का मुख्य नेतृत्व ही तृणमूल कांग्रेस है. हम फिर से शुरुआत करेंगे. '

चुनाव चिन्ह छिनने के दावों को भी किया खारिज

बागी गुट को भविष्य में भारत निर्वाचन आयोग से मान्यता मिलने की अटकलों पर भी महुआ मोइत्रा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा,  'जब ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर निकली थीं, तब उन्होंने खुद कागज पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया था. जो नेता अपना चुनाव चिन्ह बनाकर तीन बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं, वह जरूरत पड़ने पर नया चिन्ह बनाकर भी लड़ सकती हैं. ' उन्होंने कहा कि चाहे कोई तस्वीर ले जाए या चुनाव चिन्ह, वे कभी असली तृणमूल कांग्रेस नहीं बन सकते.

अभिषेक बनर्जी का भी किया बचाव

बागी गुट की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए महुआ मोइत्रा ने अभिषेक बनर्जी का बचाव किया. उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती हैं तो वे दबाव में आने वाले नहीं हैं. महुआ ने कहा,  'अभिषेक बनर्जी मजबूत व्यक्ति हैं. उनके स्वभाव में समझौता करना नहीं है. चाहे उन्हें जेल जाना पड़े या कोई और कठिनाई झेलनी पड़े, लोग देखेंगे कि भाजपा क्या कर रही है. '

बागी खेमे में भी ममता बनर्जी को लेकर मतभेद

इस बीच बागी खेमे में भी मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं. जानकारी के अनुसार कई विधायक चाहते हैं कि ममता बनर्जी ही पार्टी की सर्वोच्च नेता बनी रहें. कुछ विधायकों ने संकेत दिया है कि यदि ममता बनर्जी की भूमिका केवल सलाहकार तक सीमित की गई तो वे अपने भविष्य को लेकर दोबारा विचार कर सकते हैं.

 

Published at : 05 Jun 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Trinamool Congress Mahua Moitra MAMATA BANERJEE TMC Crisis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
TMC में अब महासंग्राम! महुआ मोइत्रा का बागियों पर तगड़ा हमला, बोलीं- 'ममता बनर्जी के नाम पर...'
TMC में अब महासंग्राम! महुआ मोइत्रा का बागियों पर तगड़ा हमला, बोलीं- 'ममता बनर्जी के नाम पर...'
इंडिया
970 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क: म्यांमार से सुपारी तस्करी मामले में ED की मिजोरम में बड़ी छापेमारी
970 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क: म्यांमार से सुपारी तस्करी मामले में ED की मिजोरम में बड़ी छापेमारी
इंडिया
जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गौरक्षा यात्रा लेकर पहुंचे फर्रुखाबाद, केंद्र और यूपी सरकार पर साधा निशाना
जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गौरक्षा यात्रा लेकर पहुंचे फर्रुखाबाद, केंद्र और यूपी सरकार पर साधा निशाना
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई पूरी, समझौते के लिए दोनों पक्षों ने जताई प्रतिबद्धता
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई पूरी, समझौते के लिए दोनों पक्षों ने जताई प्रतिबद्धता
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Delhi Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: 1 परिवार, 8 जिंदगी...'सिस्टम' ने छीन ली! | Fire Accident
Sandeep Chaudhary: 'FLOP SYSTEM' की पोल-खेल Analysis! | Lavkesh Bajaj | Malviya Fire News | Delhi
Malviya Nagar Fire News | Mahadangal: कागजों मे ही कायदे कानूनहकीकत में तबाही और मौत? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
28 साल में पहली बार टूट, विधायकों के बाद अब सांसदों के बागी होने का खतरा, कैसे अकेली पड़ गईं ममता?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: काशी में भीषण गर्मी का तांडव, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालु की बिगड़ी तबीयत, मौत
काशी में भीषण गर्मी का तांडव, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालु की बिगड़ी तबीयत, मौत
स्पोर्ट्स
JASPREET BUMRAH: जसप्रीत बुमराह का शर्मनाक प्रदर्शन, 4.5 करोड़ रुपये का पड़ा एक विकेट, जानिए आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड
IPL 2026. जसप्रीत बुमराह का शर्मनाक प्रदर्शन, 4.5 करोड़ रुपये का पड़ा एक विकेट, जानिए आईपीएल का रिपोर्ट कार्ड
बॉलीवुड
Don 3 Row: 'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
'एकतरफा फैसला ठीक नहीं', FWICE के फैसले पर पूनम ढिल्लों ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह का किया सपोर्ट
इंडिया
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
BJP ने राज्यसभा चुनाव के लिए की उम्मीदवारों की घोषणा, सतीश पूनिया समेत जानें किसे-किसे दिया मौका
इंडिया
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
न इस्तीफा, न नई पार्टी... अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने दिया ये जवाब
एग्रीकल्चर
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
बासमती की खेती से चमकेगी किसानों की किस्मत, इन सीक्रेट तरीकों से बढ़ेगा उत्पादन
शिक्षा
Germany Visa: जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
जर्मनी में पढ़ाई के लिए कैसे मिलता है वीजा, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कौन-कौन से सवाल?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget