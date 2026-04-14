उत्तर प्रदेश के नोएडा में कर्मचारियों का गुस्सा सोमवार को भड़क उठा और मंगलवार तक जारी रहा. हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और उच्च वेतन की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया. इस दौरान कई वाहनों, जिनमें पुलिस की SUV भी शामिल थीं, को आग के हवाले कर दिया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और शहर के अलग-अलग हिस्सों में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आईं.

हरियाणा के फैसले से भड़की चिंगारी

इस पूरे विवाद की जड़ पड़ोसी राज्य हरियाणा का फैसला माना जा रहा है, जहां सरकार ने कर्मचारियों की न्यूनतम कर्मचारीी में बड़ा इजाफा किया. इसके बाद नोएडा के कर्मचारियों ने वेतन असमानता को लेकर विरोध शुरू कर दिया.

हरियाणा में 35% वेतन बढ़ोतरी का ऐलान

हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम कर्मचारीी में 35% बढ़ोतरी की घोषणा की थी.

नए ढांचे के तहत:

अकुशल कर्मचारियों का वेतन 11,274 रुपये से बढ़ाकर 15,220 रुपये प्रति माह किया गया.

अर्ध-कुशल कर्मचारियों का वेतन 12,430.18 रुपये से बढ़कर 16,780.74 रुपये हो गया.

कुशल और अत्यधिक कुशल कर्मचारियों के वेतन में भी 35% की वृद्धि की गई.

वेतन बढ़ने के बाद भी हरियाणा में विरोध क्यों?

हरियाणा के पलवल और फरीदाबाद में करीब 7,500 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. उनका आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने सरकार के नए वेतन आदेश को लागू करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया, जिससे कर्मचारियों में अविश्वास पैदा हुआ. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) के महासचिव जय भगवान ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी जा रही, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है. फरीदाबाद के एक कर्मचारी चंद्रभान ने बताया कि वह पिछले 6 साल से ₹9,400 में काम कर रहा था और कंपनी ने नया वेतन नोटिस तब लगाया जब कर्मचारियों ने विरोध शुरू किया.

नोएडा में कर्मचारियों की नाराजगी की बड़ी वजह

नोएडा के कर्मचारियों का कहना है कि हरियाणा के मुकाबले यहां वेतन कम है, जिससे असमानता साफ दिखती है. साथ ही उनका आरोप है कि कई कंपनियां केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन नियमों का पालन नहीं कर रही हैं.



यूपी सरकार ने बढ़ाया वेतन, फिर भी जारी प्रदर्शन

इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद मंगलवार को प्रदर्शन जारी रहा.

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में-

अकुशल कर्मचारियों का वेतन 11,313 रुपये से बढ़ाकर 13,690 रुपये किया गया.

अर्ध-कुशल कर्मचारियों का वेतन 12,445 रुपये से बढ़कर 15,059 रुपये हुआ.

कुशल कर्मचारियों का वेतन 13,940 रुपये से बढ़ाकर 16,868 रुपये कर दिया गया.

पुलिस की कार्रवाई: FIR और गिरफ्तारियां

हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 7 FIR दर्ज कीं और करीब 350 लोगों को गिरफ्तार किया. अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन के पीछे कर्मचारियों और कंपनियों के बीच संवाद की कमी और अफवाहें भी बड़ी वजह रही हैं.