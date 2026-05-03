हैदराबाद में दर्दनाक घटना! प्रेमी ने नहीं कराया रिचार्ज, युवती ने उठाया खौफनाक कदम

Hyderabad Suicide Case: तेलंगाना के हैदराबाद स्थिति जीडीमेटला इलाके से एक अजीब वाक्या पेश आई है, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी के मोबाइल रिचार्ज न करने के गुस्से में आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतका की पहचान किरणमयी के रूप में हुई है, जो 4 साल पहले ब्यूटीशियन का कोर्स पूरा कर चुकी थी और वर्तमान में एक निजी कंपनी में काम कर रही थी. बताया जा रहा है की मृतका अपने प्रेमी चंदू के साथ पिछले एक साल से प्रशांतनगर में रह रही थी.

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रिचार्ज विवाद से बढ़ा तनाव

जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले किरणमयी के मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया था. अभी तक वेतन न मिलने के कारण उसने अपने प्रेमी चंदू से मोबाइल रिचार्ज करने को कहा, लेकिन चंदू ने व्यस्तता का बहाना करके ऐसा नहीं किया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, जो धीरे-धीरे विवाद में बदल गई. इसके बाद किरणमयी मानसिक रूप से परेशान हो गई.

पंखे से लटककर दी जान

घटना के दिन चंदू किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था, इसी दौरान किरणमयी ने पंखे से लटककर अपनी जान ले ली. कुछ देर बाद जब चंदू घर वापस लौटा तो उसने किरणमयी को फांसी के फंदे से लटका देखा और शोर मचाया. शोर सुनकर आसपास के लोगों इकट्ठा हुआ और पुलिस को जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने किरणमयी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, किरणमयी की शादी 2015 में हुई थी और उसका एक बेटा भी है. पति-पत्नी के बीच मतभेद होने के कारण वह अपने पति से अलग रह रही थी और अपने बेटा की परवरिश मां के साथ कर रही थी.

इस मामले में किरणमयी की मां ने शिकायत की है कि उसे वेंकटेश एलियास चंदू पर शक है. हालांकि पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर चंदू समेत आसपास के लोगों और किरणमयी के कार्यालय के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की असल वजह सामने आ सके.