भारत में पहला AI हब बनाएगा गूगल, 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा; सुंदर पिचाई ने की घोषणा

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगलवार (14 अक्टूबर) को बड़ी घोषणा करते हुए बताया भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब बनाया जाएगा. इसके लिए कंपनी 15 अरब डॉलर का निवेश भी करेगी. सुंदर पिचाई ने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की है. एक खास प्लान के साथ आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बड़ा डेटा सेंटर और AI हब बनेगा.

सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट भी शेयर की है. उन्होंने लिखा, ''भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का शानदार अनुभव रहा. हमने विशाखापट्टतम में बनने वाले गूगल के पहले AI हब का प्लान शेयर किया. यह एक ऐतिहासिक कदम होगा. इस हब में गीगावॉट स्तर की कंम्यूटिंग क्षमता, एक नया अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे और बड़े पैमाने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा.''

भारत में 1,331.85 अरब रुपए का निवेश करेगा गूगल

गूगल भारत में 15 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना बना रहा है. यह देश के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है. इससे भारत को काफी फायदा होगा. अगर इस 15 बिलियन डॉलर को भारतीय मुद्र के हिसाब से देखें तो यह 1,331.85 अरब रुपए होंगे.

गूगल क्लाउड के सीईओ ने AI हब को लेकर क्या बताया

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के एक कार्यक्रम में गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने कहा कि यह नया AI हब, AI बुनियादी ढांचे, नई डेटा सेंटर क्षमता, बड़े ऊर्जा स्रोतों एवं विस्तारित ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को एकीकृत करेगा. कुरियन ने कहा, ''हम विशाखापत्तनम में AI केंद्र स्थापित करने के लिए अगले पांच वर्ष में 15 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहे हैं.''

बता दें कि गूगल का यह पहला AI हब होगा. वह इसके लिए भारतीय AI इंजीनियरों को भी मौका देगा. थॉमस कुरियन ने इवेंट के दौरान बताया कि गूगल भारत में पिछले 21 सालों से काम कर रही है और 14 हजार से ज्यादा भारतीय उससे जुड़े हैं.