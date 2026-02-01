हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामिशन 2027: गोवा में 'आप' की बड़ी तैयारी, अरविंद केजरीवाल ने पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र

मिशन 2027: गोवा में 'आप' की बड़ी तैयारी, अरविंद केजरीवाल ने पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र

गोवा विधानसभा चुनावों के लिए AAP ज़मीनी स्तर पर तैयारी कर रही है. केजरीवाल ने गोवा इकाई के साथ बैठक में संगठन को मजबूत करने, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को जोड़ने पर ज़ोर दिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 01 Feb 2026 01:23 PM (IST)
2027 Assembly Elections: गोवा की राजनीति में बदलाव की आहट अब साफ़ सुनाई देने लगी है. आम आदमी की उम्मीदों, युवाओं की आकांक्षाओं और ईमानदार शासन की चाह को लेकर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पूरे राजनीतिक फोकस के साथ गोवा में सक्रिय नजर आ रहे हैं. गोवा राज्य समिति के साथ शनिवार को हुई बैठक और संवाद केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह 2027 के विधानसभा चुनावों की ठोस, ज़मीनी और दीर्घकालिक तैयारी का स्पष्ट संकेत है.

बैठक में नेताओं ने कहा कि गोवा में बड़े स्तर पर ज़मीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है. खेती की खाज़ान जमीन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और झीलों व नदियों को भी बर्बाद किया जा रहा है. नेताओं का कहना था कि बीजेपी की गलत नीतियों और बिना सोचे-समझे किए जा रहे विकास के कारण गोवा का पर्यावरण खराब हो रहा है और लोगों की रोज़ी-रोटी पर असर पड़ रहा है. 

आम आदमी पार्टी की जनता-केंद्रित रणनीति

आम आदमी पार्टी की राजनीति हमेशा सत्ता के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए रही है. इसी सोच के साथ आम आदमी पार्टी अब गोवा में संगठन को बूथ स्तर तक मज़बूत करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है. केजरीवाल ने पार्टी के राज्य नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक ढांचे, स्थानीय मुद्दों, युवाओं की भागीदारी और जनता से सीधे संवाद की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की. यह बैठक इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी गोवा को लेकर गंभीर है, प्रतिबद्ध है और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है.

गोवा की जनता वर्षों से एक ईमानदार और जनकेंद्रित विकल्प की तलाश में है. पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और आम नागरिक की अनदेखी जैसे मुद्दे लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं. इन्हीं ज़मीनी सच्चाइयों को समझते हुए केजरीवाल ने स्पष्ट संदेश दिया कि राजनीति सत्ता का साधन नहीं, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम होनी चाहिए. यही आम आदमी पार्टी की मूल विचारधारा है और यही विचार गोवा की जनता के दिल से जुड़ रहा है.

पंजाब मॉडल और गोवा में विकास की राह 

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह साबित किया है कि ईमानदार नीयत और सही नीति से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर ऐतिहासिक काम किए जा सकते हैं. स्कूलों का कायाकल्प, मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, पारदर्शी प्रशासन और भ्रष्टाचार पर सख्ती ये सभी मॉडल अब देशभर में चर्चा का विषय हैं. गोवा की जनता भी यही चाहती है कि उनके राज्य में विकास का यही मॉडल लागू हो, जहां फैसले जनता के हित में हों, न कि चंद लोगों के फायदे के लिए.

संगठन और नेतृत्व को मज़बूत करना

केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी गोवा में केवल चुनावी गणित नहीं देख रही, बल्कि जनभावना को समझकर एक मजबूत वैकल्पिक राजनीति खड़ी कर रही है. संगठन को गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक मजबूत करना, स्थानीय नेतृत्व को आगे लाना, युवाओं और महिलाओं को राजनीति से जोड़ना, ये सभी कदम 2027 की तैयारी को ठोस आधार देते हैं. यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी किसी तात्कालिक लहर पर नहीं, बल्कि स्थायी बदलाव की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है.

बदलाव का संदेश 

गोवा की जनता के लिए यह संदेश साफ़ है कि बदलाव संभव है. ईमानदार नेतृत्व, साफ़ नीयत और जनता के साथ मिलकर काम करने की राजनीति ही भविष्य का रास्ता है. आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उसी रास्ते पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं. 2027 का चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि गोवा की राजनीति की दिशा और दशा बदलने का अवसर बनेगा और आम आदमी पार्टी इस बदलाव की सबसे मजबूत आवाज़ बनकर उभर रही है.

Published at : 01 Feb 2026 01:23 PM (IST)
Goa News AAP ARVIND KEJRIWAL
