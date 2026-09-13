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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBRICS समिट पर गिरिराज सिंह बोले - 'देश में कुछ नाराज फूफा अब भी...'

BRICS समिट पर गिरिराज सिंह बोले - 'देश में कुछ नाराज फूफा अब भी...'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ब्रिक्स समिट की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. वहीं, उन्होंने कांग्रेस नेता गिरिराज सिंह के पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी पर भी पलटवार किया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 13 Sep 2026 05:36 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार (13 सितंबर, 2026) को भारत की अध्यक्षता में हुए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में BRICS की बढ़ती ताकत और सफलता को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है. इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स समिट को लेकर टिप्पणी करने वाले लोगों पर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की सफलता और वैश्विक मंच पर भारत की ताकत के बावजूद देश के अंदर कुछ नाराज फूफा अब भी मुंह फुलाए बैठे हैं. 

वीडियो पोस्ट में बोले केंद्रीय मंत्री

उन्होंने ब्रिक्स समिट के समापन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘ब्रिक्स का घोषणापत्र (Declaration) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरी दुनिया में बढ़ता कद साफ तौर पर नजर आया है. आज अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और अन्य देशों के अखबारों ने मोदी जी की तारीफ की है, लेकिन भारत में ही कुछ नाराज फूफा हैं, वो रहें, लेकिन भारत पूरी दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर न सिर्फ उभर रहा है, बल्कि उभर चुका है और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में स्थापित हुआ है.’

जयराम रमेश के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार 

वहीं, अपने एक अन्य X पोस्ट में केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की तरफ से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दिए गए बयान पर भी पलटवार किया है. दरअसल, कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्विपक्षीय बैठक को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पीएम मोदी पर चीन के सामने भारत की स्थिति को कमजोर करने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ‘श्री जयराम रमेश, नेहरू की शर्मनाक कलंक गाथा को मौजूदा सरकार पर थोपने की कोशिश न करें. कांग्रेस पार्टी ने लगातार भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. इसी गंभीर पाप की वजह से कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है.’ 

यह भी पढे़ंः ‘मोदी जी आपने चीन के सामने...’, जिनपिंग संग मीटिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 13 Sep 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
PM Modi INDIA Giriraj SIngh BRICS Summit 2026
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