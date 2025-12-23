'पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को किया जा रहा खत्म', यूनुस सरकार पर बरसे गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में की घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी कुछ हो रहा है वह पाकिस्तान की साजिश है. उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान में भी हिंदुओं को खत्म किया गया था और अब बांग्लादेश में भी वही हो रहा है. पड़ोसी मुल्क में जो हो रहा है वह पूरी दुनिया को शर्मसार कर देने वाली घटना है.'

यूएन ने बांग्लादेश हिंसा पर चिंता जताई

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर गहरी चिंता जताई है. उनके प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और हाल ही में हिंदुओं की लिंचिंग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'सभी बांग्लादेशियों को सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है. हम बांग्लादेश में देखी गई हिंसा को लेकर बहुत चिंतित हैं.'

राहुल गांधी पर भड़के केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की ओर से बर्लिन में दिए गए बयान पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता विदेश जाकर देश का अपमान करके देशद्रोह कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'वह पीएम मोदी को गोली देते हैं. देश को गाली देने लगे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का नेता प्रतिपक्ष विदेश में ये हरकत कर रहा है.'

कांग्रेस सासंद राहुल गांधी ने बर्लिन में भारत के चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने 2024 में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन ये चुनाव निष्पक्ष नहीं थे. हमने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं. हम भारत में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर मुद्दे उठाते रहे हैं. मैंने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, जिनमें हमने स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के यह दिखाया है कि हमने हरियाणा चुनाव जीता है और हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष थे.'