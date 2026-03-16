कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया है कि नौबत अब गैस की चोरी तक पहुंच गई है. सूर्यापेट जिले के कोडाड में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरों ने एक ट्रैक्टर टक्कुल निर्माण की दुकान से कई गैस सिलेंडर चोरी कर लिए. वहीं हैदराबाद में कमर्शियल LPG की आपूर्ति में करीब 75 प्रतिशत की गिरावट आ गई है और शहर के लगभग 74,000 होटल व रेस्तरां के पास सिर्फ एक दिन का गैस स्टॉक बचा है.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

जानकारी के अनुसार, कोडाड इलाके में स्थित इस ट्रैक्टर टक्कुल वर्कशॉप में कमर्शियल गैस सिलेंडर वेल्डिंग और अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. रात के अंधेरे में चोर दुकान में घुसे और कई सिलेंडर उठा ले गए. दुकान मालिक को सुबह जब इस चोरी का पता चला तो उसके होश उड़ गए. जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई तो चोरों की पूरी करतूत कैमरे में साफ-साफ दिखाई दी.

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

पुलिस को जब इस घटना की सूचना दी गई तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली. फुटेज में चोरों के चेहरे और उनकी हरकतें साफ दिख रही हैं, जिससे पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है. सूर्यापेट जिला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा जताया है.

ट्विन सिटीज गैस डीलर्स एसोसिएशन के सचिव राजेंदर रेड्डी के अनुसार रेस्तरां कुछ नहीं कर सकते, उन्हें दूसरे रास्ते खुद ढूंढने होंगे. शाह घौस जैसे मशहूर रेस्तरां अब लकड़ी की आग पर बिरयानी पका रहे हैं.

करीब 11,000 हॉस्टल भी चपेट में

तेलंगाना स्टेट होटल एसोसिएशन के खज़ांची एस. राम मूर्ति ने चेतावनी दी है कि छोटे और मध्यम दर्जे के होटल, जिनके पास आमतौर पर सिर्फ 24 से 48 घंटे का ईंधन स्टॉक रहता है, सबसे पहले बंद होंगे. IT कॉरिडोर रायदुर्ग और आसपास के इलाकों में करीब 11,000 हॉस्टल भी इस संकट की चपेट में हैं और उनकी एसोसिएशन ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई है. होटल एंड रेस्तरां इंडस्ट्री एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकारी आदेश उनके क्षेत्र पर लागू नहीं होता यह स्पष्ट किया जाए और सप्लाई तुरंत बहाल हो.

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