तेलंगाना-कर्नाटक बॉर्डर पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. पिछले 15 दिनों से, बॉर्डर के तेलंगाना वाले हिस्से में बसे मालगी गाँव के लोग कर्नाटक की बीदर म्युनिसिपैलिटी से आने वाले कचरे के ट्रकों को रोक रहे हैं जिस से दोनों राज्यों में तना तना का माहौल है. ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गाँव के बाहरी इलाके में बने डंपिंग यार्ड से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो रही हैं, इसलिए वे कचरा डंपिंग को तुरंत रोकने की माँग कर रहे हैं. यह विवाद हाल ही में और बढ़ गया है, जिससे बीदर और मालगी के बीच ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, बीदर म्युनिसिपल इलाके से इकट्ठा किया गया सॉलिड वेस्ट (ठोस कचरा) तेलंगाना बॉर्डर से सटे इलाके में डंप किया जा रहा है. उनका कहना है कि डंपिंग यार्ड से बदबू, प्रदूषण और मच्छरों की समस्या हो रही है, साथ ही लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है. इन्हीं वजहों से ग्रामीण पिछले दो हफ़्तों से कचरे के ट्रकों को रोक रहे हैं.

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अधिकारियों पर आरोप



इस स्थिति के बीच, ऐसी खबरें हैं कि ग्रामीणों और बीदर म्युनिसिपल अधिकारियों के बीच बहस हुई. ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे कचरे के ट्रकों को रोकना जारी रखेंगे तो उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे. हालाँकि, इन आरोपों पर बीदर म्युनिसिपल अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

सड़क पर कचरा



तनाव और बढ़ने के साथ, ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 40 गाड़ियों का कचरा मालगी-बीदर रोड पर डंप कर दिया गया है. नतीजतन, सड़क पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है और दोनों इलाकों के बीच ट्रैफिक रुक गया है. यह अभी साफ़ नहीं है कि म्युनिसिपल अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर इस काम की ज़िम्मेदारी ली है या नहीं.

प्रशासन का इंतजार



बॉर्डर इलाके में तनाव बढ़ने के बाद स्थानीय अधिकारियों या पुलिस ने दखल दिया है या नहीं, इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है. यह भी देखना बाकी है कि क्या इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच कोई बातचीत हुई है या नहीं. मालगी गाँव के लोग पिछले 15 दिनों से बीदर से आने वाली कचरे की गाड़ियों को रोक रहे हैं. उनका आरोप है कि डंपिंग यार्ड से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो रही हैं. बीदर-मालगी रोड पर कचरा डंप किए जाने की घटना के बाद ट्रैफिक बाधित हुआ.

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