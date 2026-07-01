Hina Rabbani Khar On India: हिना रब्बानी खार ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कहा- 'इंडिया का रवैया लगातार आक्रामक...'
Hina Rabbani Khar: पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने इस्लामाबाद में आयोजित IWT इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सिंधु जल संधि को लेकर भारत पर सवाल उठाए.
At the IWT Intl Conference in Islamabad ‘The descent of India into a rogue state is multi dimensional. Claiming to hold in abeyance the robust, enduring, survivor of two wars- Indus Water Treaty- shows that it no more deserves to be sitting in UN General assembly. pic.twitter.com/tGswyB8nb8— Hina Rabbani Khar (@HinaRKhar) June 30, 2026
ये भी पढें:भारत-पाकिस्तान खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी
हिना रब्बानी खार का दावा
हिना रब्बानी खार ने दावा किया कि अगर भारत इस संधि को रोकने या कमजोर करने की कोशिश करता है, तो यह बेहद गंभीर मामला होगा. उन्होंने कहा कि ऐसा कदम अंतरराष्ट्रीय नियमों और समझौतों की भावना के खिलाफ माना जाएगा. उन्होंने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए. उनके अनुसार, सिंधु जल संधि जैसे महत्वपूर्ण समझौते को लेकर अस्थिरता पैदा करना क्षेत्रीय शांति के लिए अच्छा संकेत नहीं है.
सिंधु जल संधि कब हुआ था?
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ एक अहम समझौता है. इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे को लेकर नियम तय किए गए थे. यह समझौता दोनों देशों के संबंधों में हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है. हिना रब्बानी खार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों को लेकर पहले से तनाव बना हुआ है. उनके बयान के बाद एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों और सिंधु जल संधि पर चर्चा तेज हो गई है.
ये भी पढें: Space Laser Weapon: स्पेस से मौत बरसाएगा इजरायल! बना रहा बिजली सी तेजी वाला हथियार, जानें कितना ताकतवर