हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जो मुल्ला गद्दारी करेगा...', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर हैदराबाद के पूर्व MLA टी राजा सिंह के बिगड़े बोल, दे डाली धमकी

'जो मुल्ला गद्दारी करेगा...', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर हैदराबाद के पूर्व MLA टी राजा सिंह के बिगड़े बोल, दे डाली धमकी

हैदराबाद के पूर्व विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. अब उनके इस बयान के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 30 Nov 2025 10:54 PM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद के पूर्व विधायक और भाजपा से निलंबित नेता टी. राजा सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली टिप्पणियां की और उकसाने वाले बयान दिए. इसके बाद उनको बयान को लेकर पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं. फिलहाल किसी तरह की शिकायत की खबर को लेकर आधिकारिक पुष्टी नहीं हो सकी है. अब उनके इस बयान को मौलाना मदनी के बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है. 

टी. राजा सिंह ने अपने भाषण में क्या कहा? 

अपने भाषण में राजा सिंह ने कहा, "जो लड़ेगा, जो काटना सीखेगा, वही हिंदू जीवित रहेगा भारत में." उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग 'गजवा-ए-हिंद और जिहाद' की साजिश रच रहे हैं. उन्होंने एक मौलाना के बयान का जिक्र करते हुए कहा, "जो 'वंदे मातरम' बोलते हैं वो मुर्दे होते हैं. ऐसे मौलानाओं को अब सबक सिखाने का समय आ गया है." 

राजा सिंह गोशामहल से रह चुके हैं विधायक

उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, "जो भी मुल्ला गद्दारी करेगा, उस मुल्ले को खोद के गाड़ने की सोच हमें रखना है." राजा सिंह, जो गोशामहल से विधायक रह चुके हैं, अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं. 

2022 में बीजेपी ने कर दिया था निलंबित

अगस्त 2022 में उन्हें भाजपा से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन करते हुए कहा, "जब तक मोदी जी हैं, तब तक ही तुम हिंदू हो, जिस दिन मोदी जी हटेंगे, उस दिन हम हिंदुओं के सर कटेंगे." 

अब उनके इस बयान को पार्टी में वापसी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. उनके इस भाषण के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है और विभिन्न संगठनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. कुछ लोगों ने उनके खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही है. 

Published at : 30 Nov 2025 10:54 PM (IST)
Tags :
Hyderabad T Raja Singh Maulana Mahmood Madani Speech TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत ने दूसरी बार रद्द किया लंबी दूरी का मिसाइल टेस्ट, चीन ने समंदर में तैनात कर दिए थे जासूसी जहाज
भारत ने दूसरी बार रद्द किया लंबी दूरी का मिसाइल टेस्ट, चीन ने समंदर में तैनात कर दिए थे जासूसी जहाज
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: SIR टू FIR.. संसद में संग्राम जोरदार! | NDA | UP SIR | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary: देश में वंदे मातरम् जरूरी... संसद मेंक्यों दूरी? विश्लेषकों का सटीक विश्लेशण |
SIR Controversy: SIR की टेंशन BLO की ले रही है जान! | Chandan Kumar Singh | Parliament | ABP
Maulana Mahmood Madani on Jihad: 'जिहाद' वाली धमकी, आखिर जिद किसकी? | Jamiat Ulamai Hind
SIR Controversy: एक और BLO की मौत...क्या है सच्चाई? | Rajasthan | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत ने दूसरी बार रद्द किया लंबी दूरी का मिसाइल टेस्ट, चीन ने समंदर में तैनात कर दिए थे जासूसी जहाज
भारत ने दूसरी बार रद्द किया लंबी दूरी का मिसाइल टेस्ट, चीन ने समंदर में तैनात कर दिए थे जासूसी जहाज
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
बॉलीवुड
Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' और '120 बहादुर' हिट होने से दूर और फ्लॉप के करीब? जानें दोनों का हाल
'दे दे प्यार दे 2' और '120 बहादुर' हिट होने से दूर और फ्लॉप के करीब? जानें दोनों का हाल
इंडिया
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
ट्रेंडिंग
स्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल
स्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget