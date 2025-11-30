हैदराबाद के पूर्व विधायक और भाजपा से निलंबित नेता टी. राजा सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली टिप्पणियां की और उकसाने वाले बयान दिए. इसके बाद उनको बयान को लेकर पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं. फिलहाल किसी तरह की शिकायत की खबर को लेकर आधिकारिक पुष्टी नहीं हो सकी है. अब उनके इस बयान को मौलाना मदनी के बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है.

टी. राजा सिंह ने अपने भाषण में क्या कहा?

अपने भाषण में राजा सिंह ने कहा, "जो लड़ेगा, जो काटना सीखेगा, वही हिंदू जीवित रहेगा भारत में." उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग 'गजवा-ए-हिंद और जिहाद' की साजिश रच रहे हैं. उन्होंने एक मौलाना के बयान का जिक्र करते हुए कहा, "जो 'वंदे मातरम' बोलते हैं वो मुर्दे होते हैं. ऐसे मौलानाओं को अब सबक सिखाने का समय आ गया है."

राजा सिंह गोशामहल से रह चुके हैं विधायक

उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, "जो भी मुल्ला गद्दारी करेगा, उस मुल्ले को खोद के गाड़ने की सोच हमें रखना है." राजा सिंह, जो गोशामहल से विधायक रह चुके हैं, अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं.

2022 में बीजेपी ने कर दिया था निलंबित

अगस्त 2022 में उन्हें भाजपा से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन करते हुए कहा, "जब तक मोदी जी हैं, तब तक ही तुम हिंदू हो, जिस दिन मोदी जी हटेंगे, उस दिन हम हिंदुओं के सर कटेंगे."

अब उनके इस बयान को पार्टी में वापसी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. उनके इस भाषण के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है और विभिन्न संगठनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. कुछ लोगों ने उनके खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही है.