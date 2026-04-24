विदेशी डेबिट कार्डों के इस्तेमाल से धन हस्तांतरण से संबंधित FEMA की चल रही जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूरे भारत में तलाशी अभियान चलाया. नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ED) मुख्यालय ने 18 और 19 अप्रैल, 2026 को कई राज्यों में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया.

यह तलाशी अभियान विदेशी बैंक डेबिट कार्डों का इस्तेमाल करके नियामक प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए संदिग्ध रूप से धन निकासी और उसके उपयोग से संबंधित है. यह जांच भारत में 'द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI)' नामक आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों और आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के बारे में है.

जांच में क्या जानकारी आई सामने?

जांच में पता चला कि अमेरिका के एक विदेशी बैंक, ट्रूइस्ट बैंक से जुड़े विदेशी बैंक डेबिट कार्ड भारत लाए गए और भारत के कई राज्यों में स्थित एटीएम से बार-बार नकदी निकालने के लिए इस्तेमाल किए गए. निकाली गई नकदी का इस्तेमाल बाद में भारत में TTI की गतिविधियों से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया. TTI एक ऐसा संगठन है जो FCRA के तहत पंजीकृत नहीं है. जांच में भारत के विभिन्न हिस्सों में कई व्यक्तियों की संलिप्तता भी सामने आई है.

मीका मार्क को भारत में विदेशी डेबिट कार्ड लाते समय ईडी द्वारा जारी एलओसी के बावजूद बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आव्रजन ब्यूरो द्वारा रोका गया. उसके पास से 24 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद हुए. जांच में पता चला कि छत्तीसगढ़ के धमतरी और बस्तर क्षेत्र सहित नक्सल प्रभावित इलाकों में इन विदेशी डेबिट कार्डों का इस्तेमाल करके असामान्य और संदिग्ध तरीके से नकदी निकाली जा रही है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में लगभग 6.5 करोड़ रुपये निकाले गए हैं.

विदेशी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नकदी निकालने के लिए किया जा रहा

यह देखा गया है कि इन विदेशी डेबिट कार्डों का इस्तेमाल योजनाबद्ध तरीके से बड़ी मात्रा में नकदी निकालने के लिए किया जा रहा है, जो संगठित गिरोहों की संलिप्तता का संकेत देता है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस तरह की समानांतर नकदी-आधारित अर्थव्यवस्था का उदय भारत की सुरक्षा और वित्तीय अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है और अवैध गतिविधियों के लिए अवैध धन के आवागमन को आसान बना सकता है.

जांच में पता चला कि एटीएम से नकदी निकासी और उसके उपयोग का रिकॉर्ड रखने के लिए एक ऑनलाइन बिलिंग और अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था. यह प्लेटफॉर्म कथित तौर पर भारत के बाहर से संचालित संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है. जांच में यह भी पता चला है कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 की अवधि के दौरान विदेशी बैंकों द्वारा जारी कार्डों का उपयोग करके लगभग 95 करोड़ रुपये भारत में भेजे गए थे.

तलाशी के दौरान 25 विदेशी बैंक डेबिट कार्ड, 40 लाख रुपये नकद, विभिन्न आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य, उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए.