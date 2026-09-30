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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?

फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?

एक फ्लाइट ने सऊदी अरब के ऊपर से वापसी की है. फ्लाइट ने हाइजैकिंग की कोशिश से जुड़ा इमरजेंसी कोड जारी किया.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Sep 2026 12:42 PM (IST)
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दुबई से तेल अवीव जा रही एक फ्लाइट ने सऊदी अरब के ऊपर से वापसी की है. फ्लाइट ने हाइजैकिंग की कोशिश से जुड़ा इमरजेंसी कोड जारी किया और डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा. आर्मी रेडियो ने बुधवार सुबह इसकी जानकारी दी है.

FZ1073 ने 7700 (सामान्य आपातकाल) का सिग्नल दिया, लेकिन कुछ देर बाद इसे 7500 (गैर-कानूनी दखल) में बदल दिया. इसके बाद विमान ने फिर से 7700 पर स्विच किया. इस समय विमान के अंदर की स्थिति के बारे में हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है. अब यह तबुक पहुंच रहा है.

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150 इजरायली होने की आशंका

शुरुआती रिपोर्टों में पायलटों के बीच लड़ाई की बात कही गई थी. जबकि सूत्रों ने यात्रियों के बीच हुई बहस की ओर इशारा किया. नेतनयाहू और रक्षा मंत्री की बैठक जारी है. इस फ्लाइट में कुल 180 यात्री थे जिसमें से 150 इजरायली होने की आशंका जताई जा रही है.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 12:27 PM (IST)
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