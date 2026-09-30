फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?

दुबई से तेल अवीव जा रही एक फ्लाइट ने सऊदी अरब के ऊपर से वापसी की है. फ्लाइट ने हाइजैकिंग की कोशिश से जुड़ा इमरजेंसी कोड जारी किया और डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा. आर्मी रेडियो ने बुधवार सुबह इसकी जानकारी दी है.

FZ1073 ने 7700 (सामान्य आपातकाल) का सिग्नल दिया, लेकिन कुछ देर बाद इसे 7500 (गैर-कानूनी दखल) में बदल दिया. इसके बाद विमान ने फिर से 7700 पर स्विच किया. इस समय विमान के अंदर की स्थिति के बारे में हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है. अब यह तबुक पहुंच रहा है.

150 इजरायली होने की आशंका

शुरुआती रिपोर्टों में पायलटों के बीच लड़ाई की बात कही गई थी. जबकि सूत्रों ने यात्रियों के बीच हुई बहस की ओर इशारा किया. नेतनयाहू और रक्षा मंत्री की बैठक जारी है. इस फ्लाइट में कुल 180 यात्री थे जिसमें से 150 इजरायली होने की आशंका जताई जा रही है.