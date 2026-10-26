Explained: ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की जीत से भारत पर क्या होगा असर? यहां जानिए

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा ने एक बेहद कड़े मुकाबले वाले राष्ट्रपति चुनाव (रनऑफ़) में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो को हराकर एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है. 25 अक्टूबर को आए इस निर्णायक फैसले ने 80 वर्षीय वामपंथी नेता को चौथी बार (लगातार नहीं) ब्राजील की कमान संभालने का अवसर दिया है. हालांकि यह चुनाव ब्राजील का अंदरूनी राजनीतिक मामला था, लेकिन इसके भू-राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव दक्षिण अमेरिका की सीमाओं से कहीं आगे तक महसूस किए जा रहे हैं.

विशेष रूप से, भारत के लिए लूला की यह जीत अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह नतीजा न केवल दोनों देशों के बीच एक दशकों पुराने और घनिष्ठ द्विपक्षीय रिश्ते में निरंतरता बनाए रखता है, बल्कि ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर व्यापारिक तनाव, अमेरिका-चीन की रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बहुपक्षीय संस्थानों के भविष्य को लेकर गहरी बहस छिड़ी हुई है. ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ब्रिक्स (BRICS) मंच पर एक मजबूत सहयोगी है और 'ग्लोबल साउथ' की आवाज का एक प्रमुख स्तंभ है.

लूला के सत्ता में लौटने के साथ ही नई दिल्ली और ब्रासीलिया के पास इस साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सुनहरा अवसर है. एक ऐसा सहयोग जो द्विपक्षीय व्यापार, उन्नत तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और वैश्विक शासन के पुनर्गठन जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है.

वैश्विक कूटनीति और 'रणनीतिक स्वायत्तता' का संतुलन

यह चुनावी मुकाबला ऐसे समय में हुआ जब लैटिन अमेरिका में व्यापक राजनीतिक बदलाव देखे जा रहे हैं और वाशिंगटन के प्रभाव वाले दक्षिणपंथी नेताओं का उभार हो रहा है. फ्लावियो बोल्सोनारो के चुनाव अभियान के दौरान यह कयास लगाए जा रहे थे कि यदि वे जीतते हैं, तो ब्रासीलिया और वाशिंगटन (अमेरिका) के बीच वैचारिक और राजनीतिक तालमेल और अधिक गहरा होगा.

इसके विपरीत, लूला के फिर से चुने जाने से ब्राजील की पारंपरिक 'रणनीतिक स्वायत्तता', 'बहुपक्षवाद' और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने की स्वतंत्र विदेश नीति कायम रहेगी.

भारत ने भी हाल के वर्षों में अपनी विदेश नीति में इसी तरह का संतुलन साधने का प्रयास किया है. भारत ने 'ग्लोबल साउथ' के अधिकारों की पैरवी करते हुए वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के साथ रचनात्मक और संतुलित रिश्ते बनाए रखे हैं. लूला की वापसी का मतलब यह कतई नहीं है कि ब्राजील अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा या हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आंख मूंदकर भारत के पाले में खड़ा नजर आएगा. बल्कि, इसका वास्तविक अर्थ यह है कि वैश्विक नियमों और संस्थाओं को तय करने में विकासशील देशों की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए. इस साझा विश्वास को एक मजबूत वैचारिक निरंतरता मिलती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में राष्ट्रपति लूला की भारत यात्रा के दौरान इसी साझा महत्वाकांक्षा को रेखांकित करते हुए कहा था

"जब भारत और ब्राजील मिलकर काम करते हैं, तो 'ग्लोबल साउथ' की आवाज़ और अधिक मजबूत, मुखर और आत्मविश्वास से भरी हो जाती है."

अब कूटनीतिक मोर्चे पर असली चुनौती यह है कि इस उच्च-स्तरीय राजनीतिक समझ और आपसी भरोसे को ठोस आर्थिक और रणनीतिक लाभों में कैसे तब्दील किया जाए.

20 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर

दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यावसायिक संबंध इस साझेदारी की रीढ़ हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और ब्राजील के बीच व्यापार लगातार मजबूत हुआ है. भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में 12.20 अरब डॉलर के मुकाबले, 2025 में द्विपक्षीय व्यापार में 25 प्रतिशत से अधिक की जबरदस्त छलांग दर्ज की गई और यह बढ़कर 15.21 अरब डॉलर पर पहुंच गया. यह रफ्तार 2026 में भी जारी रही और पहले छह महीनों में ही व्यापार लगभग 8.77 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 37 प्रतिशत की भारी वृद्धि को दर्शाता है.

इसी मजबूत गति को देखते हुए, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आगामी पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था. लूला की सत्ता में वापसी से इस लक्ष्य को समय से पहले हासिल करने की राह आसान होती दिखती है.

वर्तमान व्यापार बास्केट के तहत, भारत ब्राजील को मुख्य रूप से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, जीवन रक्षक दवाएं, रसायन, कृषि-रसायन, इंजीनियरिंग का सामान और वस्त्र का निर्यात करता है. दूसरी ओर, ब्राजील से भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल, सोयाबीन तेल, कच्ची चीनी, कपास और उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क आयात करता है.

इस व्यापारिक आदान-प्रदान में विविधता लाने की अभी भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं. भारतीय दवा निर्माता कंपनियां ब्राजील के स्वास्थ्य बाजार में अपनी पहुंच और अधिक मजबूत कर सकती हैं, जिससे वहां किफायती जेनेरिक दवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी.

ब्राजील की उन्नत कृषि विशेषज्ञता और संसाधन भारत की घरेलू खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर करने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं.

भारत और 'मर्कोसुर' ( दक्षिण अमेरिकी व्यापार ब्लॉक) के बीच एक व्यापक और गहरे व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने से दोनों पक्षों के निजी उद्योगों और निवेशकों को भारी लाभ मिल सकता है.

हालांकि अवसर बड़े हैं, लेकिन यह राह पूरी तरह बाधाओं से मुक्त नहीं है. यदि दोनों देश पारंपरिक कमोडिटी व्यापार से आगे बढ़कर उच्च-तकनीकी और मूल्य-वर्धित व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें आपसी टैरिफ बाधाओं, नियामक अंतरों, लॉजिस्टिक्स लागत और बाजार पहुंच से जुड़े पुराने विवादों को दूर करने के लिए लगातार और मिलकर प्रयास करने होंगे.

ब्रिक्स और वैश्विक शासन में सुधार

लूला का फिर से चुना जाना ब्रिक्स समूह के भविष्य के लिए भी दूरगामी परिणाम रखता है. ब्रिक्स जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मंच जिसमें भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और अब कई नए देश शामिल हैं, के लिए लूला एक मजबूत और अनुभवी नेता माने जाते हैं.

नई दिल्ली और ब्रासीलिया दोनों ही इस बात पर एकमत हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सहित तमाम वैश्विक बहुपक्षीय संस्थाओं में तत्काल और व्यापक सुधारों की आवश्यकता है. उनका सामूहिक तर्क है कि वर्तमान वैश्विक ढांचा द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की व्यवस्थाओं पर आधारित है और यह आज की 21वीं सदी की आर्थिक, जनसांख्यिकीय और राजनीतिक वास्तविकताओं को सही रूप में प्रतिबिंबित नहीं करता है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही दावेदारी को ब्राजील का समर्थन हमेशा से मिलता रहा है, जो दोनों देशों के साझा भू-राजनीतिक हितों का एक अहम केंद्र है.

इसके अलावा, लूला अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और स्थानीय मुद्राओं के अधिक उपयोग के मुखर समर्थक रहे हैं. फरवरी 2026 की अपनी भारत यात्रा के दौरान एक साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था

"यह जरूरी नहीं है कि भारत और ब्राजील के बीच हर व्यापारिक समझौता केवल अमेरिकी डॉलर में ही हो. हम अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग कर सकते हैं. यह कठिन अवश्य है, लेकिन हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए."

साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि ब्रिक्स अभी किसी एक साझा मुद्रा को लॉन्च करने पर काम नहीं कर रहा है; बल्कि उनका जोर द्विपक्षीय व्यापार का निपटान राष्ट्रीय मुद्राओं में करने की व्यावहारिक संभावनाओं पर है.

भारत के दृष्टिकोण से, इस प्रस्ताव पर बहुत नपे-तुले तरीके से विचार करने की जरूरत है. यदि 'रुपया-रियल' निपटान तंत्र व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक और सुरक्षित साबित होता है, तो यह दोनों देशों के व्यापारियों को भुगतान का एक अतिरिक्त विकल्प दे सकता है और विदेशी मुद्रा-परिवर्तन की भारी लागत व जोखिम को कम कर सकता है.

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिज

फरवरी 2026 में लूला की ऐतिहासिक भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ मृदा तत्वों, फार्मास्यूटिकल सहयोग और खनन आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़े कई दूरदर्शी समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे.

ये तमाम क्षेत्र आज के समय में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकताओं के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील हैं. भारत अपनी तेजी से बढ़ती विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करना चाहता है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना चाहता है और कुछ चुनिंदा देशों पर आयात की अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है. ऐसे में ब्राजील के साथ यह सहयोग भारत के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

जील के पास कृषि, जैव ईंधन और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में दशकों का समृद्ध अनुभव और विशाल प्राकृतिक संसाधन हैं. भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन को घटाने की प्रतिबद्धता के तहत इथेनॉल ब्लेंडिंग और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) के क्षेत्र में ब्राजील की तकनीकों का लाभ उठा सकता है.

भारत की आईटी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI और आधार आधारित डिजिटल पहचान, की विशेषज्ञता ब्राजील के लिए विकास के नए द्वार खोल सकती है.

लूला डा सिल्वा की ब्राजील के राष्ट्रपति पद पर वापसी भारत के लिए रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक तीनों ही मोर्चों पर एक अत्यंत सकारात्मक और स्वागत योग्य खबर है. एक तरफ जहां यह राजनीतिक निरंतरता सुनिश्चित करती है, वहीं दूसरी तरफ यह भारत को 'ग्लोबल साउथ' के नेतृत्व को और अधिक धार देने का अवसर देती है.