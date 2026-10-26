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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफरीद जकारिया का मस्क पर तंज, बोले- 'भारतीयों को नसीहत देने का गलत वक्त चुना'

फरीद जकारिया का मस्क पर तंज, बोले- 'भारतीयों को नसीहत देने का गलत वक्त चुना'

स्टारलिंक और रिलायंस के बीच भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार को लेकर चल रही बहस के बीच अमेरिकी पत्रकार फरीद जकारिया ने एलन मस्क पर निशाना साधा है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 10:30 AM (IST)
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स्टारलिंक और रिलायंस के बीच भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार को लेकर चल रही बहस के बीच अमेरिकी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक फरीद जकारिया ने एलन मस्क पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मस्क ने भारतीयों को नसीहत देने के लिए गलत समय चुना है. 

जकारिया के मुताबिक, मस्क यह समझने में चूक गए कि भारत समेत दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अमेरिका पर भरोसा कम हो रहा है. यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब भारत में स्टारलिंक की सेवाओं को लेकर नियमों, डेटा सुरक्षा और इंटरनेट बाजार में प्रतिस्पर्धा पर बहस तेज है.

मस्क ने लगाया भारतीय उद्योगपतियों पर एकाधिकार की कोशिश का आरोप

इससे पहले एलन मस्क ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर आरोप लगाया था कि भारत में कुछ चुनिंदा उद्योगपति इंटरनेट पर एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं और स्टारलिंक की लॉन्चिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं. मस्क ने कहा कि स्टारलिंक को भारत में काम करने से रोकना भारतीय जनता के साथ अपराध होगा. उनके इस बयान को भारत के दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा और स्टारलिंक की सेवाओं को मंजूरी देने से जुड़े विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है.

राहुल गांधी ने मस्क के पोस्ट को किया रीपोस्ट

भारत में स्टारलिंक को लाइसेंस देने को लेकर चल रही बहस के बीच एलन मस्क ने एक और पोस्ट किया था. उन्होंने सवाल उठाया कि स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं? मस्क के इस पोस्ट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुरंत रीपोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "एलन मस्क, भारत में आपका स्वागत है. दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने का इंतजार करें." राहुल गांधी के इस पोस्ट पर एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए कहा, "यह वाकई चिंताजनक है."

भारत सरकार ने कहा- टेलीकॉम सेक्टर में सभी के लिए समान नियम

मस्क के आरोपों के बाद भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने नियमों को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया था. मंत्रालय के मुताबिक, भारत में दूरसंचार सेवाएं देने वाली सभी कंपनियों के लिए नियम और शर्तें समान हैं. इस क्षेत्र में कारोबार शुरू करने की इच्छुक किसी भी कंपनी को जरूरी नियामकीय शर्तें पूरी करनी होंगी. सरकार ने स्पष्ट किया कि सैटेलाइट संचार यानी सैटकॉम सेवाओं के लिए लाइसेंस हासिल करने वाली कंपनियों को डेटा सुरक्षा के तय मानकों का पालन करना जरूरी है. मंत्रालय ने कहा कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया में किसी कंपनी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता. यानी स्टारलिंक को भी भारत में सेवाएं शुरू करने के लिए वही जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी, जो अन्य कंपनियों पर लागू होती हैं.

यह भी पढ़िएः Explained: छात्र आंदोलन के बाद सर्बिया में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, 14 साल बाद अलेक्जेंडर वुसिक की हार|10 बड़ी बातें

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 26 Oct 2026 10:30 AM (IST)
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