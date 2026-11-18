गीतकार और लेखक जावेद अख्तर एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. इस बार वजह भगवान राम को लेकर उनकी टिप्पणी है. 17 नवंबर 2026 को मुंबई में एक बातचीत के दौरान उनसे फिल्म 'रामायण' और उनके लिखे गीत 'पल-पल है भारी' की पंक्ति 'मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में हैं' के बारे में सवाल पूछा गया. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि नैतिकता, आदर्श और जीवन जीने का तरीका हैं.

जावेद अख्तर ने कहा, ''हो सकता है कि कई लोग मुझसे नाराज हों, लेकिन भारत के हर भारतीय के खून में राम हैं, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो.'' उन्होंने रहीम का एक दोहा भी सुनाया. उनके इस बयान पर धार्मिक संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने सवाल उठाए. ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने अख्तर की नास्तिकता का हवाला देते हुए उनकी टिप्पणी की आलोचना की और उन पर फिल्म उद्योग के व्यावसायिक हितों के लिए ऐसा कहने का आरोप लगाया.

यहां एक सवाल उठता है कि क्या राम को सांस्कृतिक और नैतिक आदर्श मानने के लिए किसी विशेष धर्म का अनुयायी होना जरूरी है? क्या एक नास्तिक व्यक्ति राम के चरित्र की प्रशंसा नहीं कर सकता? और क्या राम की कहानी केवल हिंदू धार्मिक परंपरा तक सीमित रही है? इतिहास में इन सवालों के जवाब तलाशें तो राम की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है, जिसमें मुस्लिम शायरों से लेकर बौद्ध और जैन धर्म के विद्वानों तक ने अपनी-अपनी तरह से उन्हें समझा और प्रस्तुत किया.

इकबाल ने राम को कहा था 'इमाम-ए-हिंद'

उर्दू और फारसी के मशहूर शायर और दार्शनिक अल्लामा मुहम्मद इकबाल ने राम पर बाकायदा एक नज्म लिखी थी. उनकी नज्म का शीर्षक 'राम' है, जो उनके संग्रह 'बांग-ए-दरा' में शामिल है. इसमें उन्होंने लिखा था-

'है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज़,

अहल-ए-नज़र समझते हैं उसको इमाम-ए-हिंद.'

यानी भारत को राम के अस्तित्व पर गर्व है और विचारशील लोग उन्हें भारत का मार्गदर्शक मानते हैं. इकबाल ने राम के शौर्य, पवित्रता और प्रेम की भी प्रशंसा की.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि इकबाल ने राम को केवल धार्मिक पात्र के रूप में नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में देखा. यह भारतीय उर्दू साहित्य की उन मिसालों में से है, जहां एक मुस्लिम शायर ने राम के व्यक्तित्व पर पूरी कविता लिखी.

अकबर के दरबार में मुस्लिम विद्वानों ने किया रामायण का अनुवाद

मुगलकाल में रामकथा ने भाषाई सीमाएं पार कीं. बादशाह अकबर ने संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराने की परियोजना शुरू की. इसी क्रम में रामायण का फारसी अनुवाद तैयार कराया गया. इस काम में अब्दुल कादिर बदायूंनी सहित फारसी जानने वाले मुगल दरबारी विद्वानों और संस्कृत के पंडितों ने योगदान दिया. यह अनुवाद 1580 के दशक के अंत में पूरा हुआ.

इस परियोजना की खासियत यह थी कि संस्कृत जानने वाले पंडित मूल पाठ का अर्थ हिंदी में समझाते थे और फारसी जानने वाले विद्वान उसे फारसी में लिखते थे. इससे रामकथा मुगल दरबार और फारसी पढ़ने वाले लोगों तक पहुंची.

एक और महत्वपूर्ण नाम मुल्ला सादुल्लाह मसीह पानीपती का है. उन्होंने फारसी में 'मसनवी-ए-राम-ओ-सीता' लिखी, जिसमें राम और सीता की कथा को फारसी काव्य शैली में प्रस्तुत किया गया. इस तरह रामायण केवल अनुवाद का विषय नहीं रही, बल्कि मुस्लिम कवियों की रचनात्मक दुनिया का हिस्सा भी बनी.

रहीम और जफर अली खान ने भी राम को किया याद

अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि अब्दुर्रहीम खानखाना हिंदी साहित्य में रहीम के नाम से जाने जाते हैं. उनके साहित्य में रामायण और महाभारत की सांस्कृतिक स्मृतियां दिखाई देती हैं. रहीम ने हनुमान के उदाहरण से विनम्रता का महत्व समझाया-

'ऊंचे काम बड़े करें, तऊ न बड़ाई होय,

ज्यों रहीम हनुमंत को, गिरिधर कहै न कोय.'

यहां हनुमान द्वारा संजीवनी पर्वत उठाने का प्रसंग है. रहीम का संदेश है कि महान काम करने वाला व्यक्ति अपने काम के कारण छोटा नहीं हो जाता.

उर्दू के शायर और पत्रकार मौलाना जफर अली खान ने भी राम, सीता और लक्ष्मण को भारतीय संस्कृति की पहचान बताया. उनसे जुड़ी चर्चित पंक्तियां हैं-

'नक्श-ए-तहज़ीब-ए-हुनूद अब भी नुमायां हैं अगर,

तो वो सीता से हैं, लक्ष्मण से हैं और राम से हैं.'

सागर निजामी जैसे शायरों ने भी राम को आध्यात्मिकता और मानवीय चेतना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया. उर्दू साहित्य में रामायण के अनुवाद और रूपांतरण की लंबी परंपरा रही है. साहित्यिक इतिहासकार रक्षंदा जलील और अली जव्वाद जैदी के अध्ययनों में उर्दू रामकथाओं के 300 से अधिक संस्करणों का उल्लेख मिलता है. इनमें गद्य, पद्य, अनुवाद और नाट्य रूपांतरण शामिल हैं. मुंशी जगन्नाथ लाल खुश्तर की उर्दू रामायण 1860 में प्रकाशित हुई थी.

बौद्ध धर्म में राम बुद्ध के पूर्वजन्म से जुड़े

राम की कहानी केवल मुस्लिम साहित्य तक सीमित नहीं रही. बौद्ध धर्म के जातक साहित्य में भी रामकथा का एक प्राचीन रूप मिलता है, जिसे 'दशरथ जातक' कहा जाता है. यह जातक संख्या 461 है.

बौद्ध मान्यता के अनुसार, जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्वजन्मों की कहानियां हैं. दशरथ जातक में राम को बुद्ध के पूर्वजन्म यानी बोधिसत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है.

हालांकि इस कथा में वाल्मीकि रामायण से कई अंतर हैं. इसमें दशरथ वाराणसी के राजा हैं. राम, लक्ष्मण और सीता की कहानी है, लेकिन रावण द्वारा सीता हरण और लंका युद्ध का प्रसिद्ध प्रसंग नहीं मिलता. कथा का मुख्य जोर धैर्य, त्याग और पारिवारिक जिम्मेदारी पर है.

इसका अर्थ यह नहीं कि बौद्ध धर्म ने राम को विष्णु का अवतार माना. यहां राम एक नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र हैं, जिन्हें बुद्ध के पूर्वजन्म से जोड़ा गया है.

जैन धर्म में राम ने नहीं किया रावण का वध

जैन धर्म की रामकथा तो और भी दिलचस्प है. प्राकृत भाषा में विमलसूरि ने 'पउमचरियं' नामक ग्रंथ लिखा था, जिसे जैन रामायण की सबसे पुरानी विस्तृत रचनाओं में गिना जाता है. इसे सामान्यतः शुरुआती ईस्वी शताब्दियों का ग्रंथ माना जाता है.

जैन परंपरा में राम को 'पद्म' कहा गया है. यहां राम, लक्ष्मण और रावण को 63 शलाकापुरुषों की परंपरा से जोड़ा गया है. राम बलदेव, लक्ष्मण वासुदेव और रावण प्रतिवासुदेव हैं.

इस कथा का सबसे बड़ा अंतर यह है कि रावण का वध राम नहीं, बल्कि लक्ष्मण करते हैं. इसकी वजह जैन धर्म का अहिंसा सिद्धांत है. राम को अहिंसक नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है. आगे चलकर राम सांसारिक जीवन का त्याग करते हैं, जैन साधु बनते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं.

जैन परंपरा में रविषेण का संस्कृत ग्रंथ 'पद्मचरित' और स्वयंभू का 'पउमचरिउ' भी रामकथा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं.

सिख धर्म में राम का अर्थ क्या है?

सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में राम नाम का कई बार उल्लेख मिलता है. लेकिन यहां राम का अर्थ समझना जरूरी है. सिख गुरुओं की वाणी में राम, हरि, गोविंद और प्रभु जैसे शब्द कई जगह निराकार और सर्वव्यापी परमात्मा के लिए इस्तेमाल हुए हैं.

इसलिए हर संदर्भ में राम का अर्थ अयोध्या के राजा रामचंद्र नहीं होता. भगत कबीर की वाणी में भी राम के नाम के अलग-अलग अर्थों पर विचार मिलता है. गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 1374 पर कबीर की वाणी में कहा गया है-

'कबीर राम कहन महि भेदु है ता महि एकु बिचारु.'

इसका आशय है कि राम नाम के अर्थ को समझने के लिए उसके संदर्भ पर ध्यान देना जरूरी है. यहां राम का नाम एक व्यापक आध्यात्मिक सत्ता की ओर भी संकेत करता है.

आदिवासी समुदायों की अपनी रामकथाएं

रामकथा का विस्तार भारतीय आदिवासी समुदायों की मौखिक परंपराओं में भी दिखाई देता है. भील, गोंड, मुंडा, संथाल, साओरा, कोरकू, राभा और अन्य समुदायों में रामकथा के स्थानीय रूप मिलते हैं.

इन कथाओं में पात्रों और घटनाओं को स्थानीय संस्कृति, भूगोल और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है. ये कहानियां केवल लिखित ग्रंथों में नहीं, बल्कि लोकगीतों, नृत्य, नाटक और मौखिक परंपराओं में पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ी हैं.

मेवात के मुस्लिम जोगियों की रामकथा गायन परंपरा भी इस साझा सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारतीय लोक परंपराओं में रामकथा के ऐसे रूपों का दस्तावेजीकरण किया है.

असम से थाईलैंड तक पहुंची राम की कहानी

रामकथा का विस्तार भारत के क्षेत्रीय साहित्य से आगे दक्षिण-पूर्व एशिया तक हुआ. असम के कवि माधव कंदली ने 14वीं शताब्दी में असमिया भाषा में रामायण की रचना की. बाद में संत-कवि शंकरदेव ने 'राम-विजय' नामक नाटक लिखा.

भारत के बाहर थाईलैंड में 'रामाकियन', कंबोडिया में 'रीमकेर' और लाओस में 'फ्रा लक फ्रा लाम' रामकथा के प्रसिद्ध रूप हैं. इंडोनेशिया की 'काकाविन रामायण' और म्यांमार की 'यामा जटडॉ' भी इसी व्यापक परंपरा का हिस्सा हैं. इन सभी में रामकथा स्थानीय धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति के अनुसार नए रूप ग्रहण करती है.

राम सबके हैं, लेकिन सबके राम एक जैसे नहीं

इतिहास के इन उदाहरणों से एक बात स्पष्ट होती है कि राम की कहानी अलग-अलग धर्मों और समुदायों में अलग-अलग अर्थों के साथ मौजूद रही है. हिंदू धर्म में राम भगवान विष्णु के अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं. बौद्ध धर्म में वे बोधिसत्व के रूप में दिखाई देते हैं. जैन धर्म में वे अहिंसा और त्याग के आदर्श हैं. सिख गुरुओं की वाणी में राम नाम कई संदर्भों में सर्वव्यापी परमात्मा का प्रतीक है. मुस्लिम शायरों ने उन्हें भारतीय सभ्यता, नैतिकता और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना.

इसका अर्थ यह नहीं कि इन सभी धर्मों की राम के बारे में मान्यताएं एक जैसी हैं. बल्कि इसका अर्थ है कि एक ही कथा अलग-अलग धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में नए अर्थ ग्रहण करती रही है.

राम को किस रूप में देखना है, यह हर व्यक्ति और परंपरा का अपना अधिकार है. लेकिन इतिहास यह जरूर बताता है कि राम की कथा किसी एक भाषा, एक साहित्य या एक धार्मिक समुदाय तक सीमित नहीं रही. इकबाल ने उन्हें 'इमाम-ए-हिंद' कहा, बदायूंनी ने रामायण का फारसी अनुवाद किया, जैन कवियों ने उन्हें अहिंसा का नायक बनाया और बौद्ध साहित्य ने उन्हें बुद्ध के पूर्वजन्म से जोड़ा. शायद इसी अर्थ में राम भारतीय संस्कृति की साझा विरासत हैं.