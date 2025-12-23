हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMP से 43 लाख और केरल से 22 लाख..., SIR के पहले चरण में वोटर लिस्ट से किस राज्य से कितने कटे नाम? देखें पूरा डाटा

MP से 43 लाख और केरल से 22 लाख..., SIR के पहले चरण में वोटर लिस्ट से किस राज्य से कितने कटे नाम? देखें पूरा डाटा

इलेक्शन कमीशन की तरफ से ड्राफ्ट वोटर की पहली लिस्ट जारी की है. इनमें मध्यप्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ की लिस्ट शामिल हैं. इन राज्यों से पहले चुनाव आयोग 7 अन्य राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर चुका है.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 23 Dec 2025 07:18 PM (IST)
Preferred Sources

इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्यप्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी की है. एमपी में 42.74 लाख नाम हटाए गए हैं. छत्तीसगढ़ में कुल 27 लाख वोटर्स के नाम सूची से हटाए गए हैं. केरल की लिस्ट से 22 लाख नाम हटाए गए हैं. एमपी में जिनके नाम हटाए गए हैं, उनमें 19.19 लाख पुरुष हैं और 23.64 लाख महिलाएं हैं. 8.40 लाख से ज्यादा नामों की मैपिंग नहीं हो सकी है. 

चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण की लिस्ट जारी की है. इन लिस्ट में एमपी, केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की ड्राफ्ट लिस्ट शामिल हैं. शीतकालीन सत्र में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने काफी बवाल किया था. सदन में चुनाव सुधारों की प्रक्रिया पर चर्चा भी देखने को मिली थी. 

चुनाव आयोग पहले इन 7 राज्यों की लिस्ट जारी कर चुका
चुनाव आयोग इन राज्यों से पहले 7 अन्य राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर चुका है. इनमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप और पुड्डुचेरी शामिल हैं. इन सभी राज्यों से करीब 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं. तमिलनाडु (97 लाख), गुजरात (70 लाख), बंगाल (58 लाख) वोटरों के नाम हटाए हैं. 

राजनीतिक दल के साथ साझा होगी लिस्ट
ड्राफ्ट, दावा, आपत्ति की सूची और फाइनल वोटर लिस्ट राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी. साथ ही इसे चुनाव आयोग वेबसाइट पर अपलोड करेगा. यहां ERO के फैसले के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर सीईओ के पास अपील का प्रावधान रहेगा. वोटर्स के रिकॉर्ड अगर मेल नहीं खाते हैं, तो ERO नोटिस जारी कर सकता है. जांच के बाद ही नाम जोड़ने और हटाने का फैसला लिया जाएगा. बिना सुनवाई किसी का नाम नहीं हटाया जाएगा. 

SIR क्या है? 
ये चुनाव आयोग की एक प्रोसेस है. इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है. 18 साल से ज्यादा की उम्र के मतदाताओं का नाम जोड़ा जाता है. इस दौरान मृतकों और राज्य छोड़कर चले गए लोगों के नाम हटाए जाते हैं. वोटर लिस्ट के नाम पते में हुई गलतियों को ठीक किया जाता है. बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरते हैं. 

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read
Published at : 23 Dec 2025 06:37 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News SIR Draft List
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

Akhlaq Dadri lynching Case: अखलाक लिंचिंग केस में UP सरकार को बड़ा झटका | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
Iran Israel War Update: ईरान पर होगा अमेरिका-इजराइल का हमला? |ABP LIVE
Patna में Nitin Nabin ने भरी हुंकार, Rahul Gandhi और Tejashwi Yadav पर साधा निशाना | Breaking | BJP
Akhlaq Dadri lynching Case: यूपी सरकार को कोर्ट से झटका, केस वापसी की याचिका खारिज | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
यूटिलिटी
National Consumer Rights Day: देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
हेल्थ
Karela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget