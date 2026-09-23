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SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों पर चुनाव आयोग बोला, 'सभी की मंजूरी से लिए गए फैसले'
चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि SIR समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए.
चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासे के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया है. इस बीच चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि SIR समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए हैं.
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