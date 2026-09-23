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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSIR प्रक्रिया पर उठे सवालों पर चुनाव आयोग बोला, 'सभी की मंजूरी से लिए गए फैसले'

SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों पर चुनाव आयोग बोला, 'सभी की मंजूरी से लिए गए फैसले'

चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि SIR समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 23 Sep 2026 10:33 AM (IST)
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चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासे के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया है. इस बीच चुनाव आयोग के सूत्रों ने दावा किया है कि SIR समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से और दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की मंजूरी से लिए गए हैं.

 

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About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 23 Sep 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Election Commission Breaking News Abp News SIR
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