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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारतीय नौसेना की एयर-पावर बनेगा रफाल-M, गोवा में चल रहा ऑपेशनल ट्रायल

भारतीय नौसेना की एयर-पावर बनेगा रफाल-M, गोवा में चल रहा ऑपेशनल ट्रायल

गोवा में रफाल-एम के ट्रायल की जानकारी सबसे पहले पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की थी और उन्होंने गोवा के आसमान में रफाल-एम की एक तस्वीर भी शेयर की.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 26 Oct 2026 08:28 PM (IST)
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पिछले साल यानी 2025 के अप्रैल महीने में भारत और फ्रांस के बीच रफाल फाइटर जेट के 26 मरीन वर्जन का सौदा किया था. इन रफाल को रफाल-M के नाम से जाना जाता है. इस सौदे की कुल कीमत  करीब 63 हजार करोड़ है. फ्रांस की एविएशन कंपनी दासो इन विमानों का निर्माण करती है. वायुसेना के 36 रफाल लड़ाकू विमानों की तरह ही रफाल (M) भी ‘इंटरगर्वमेंटल डील’ (IGI) यानी दोनों देशों की सरकार के बीच सीधे समझौते के तहत ही खरीदे जा रहे हैं. स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात करने के लिए इन रफाल-M लड़ाकू विमानों को खरीदा जा रहा है. क्योंकि, भारतीय नौसेना को करीब सात करोड़ स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल वाले पूरे हिंद महासागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है.

युद्धपोत यानी जंगी जहाज के जरिए इतने बड़े एरिया की निगहबानी और सुरक्षा करना थोड़ा टेढ़ी खीर है. इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात लड़ाकू विमानों से इतने बड़े समुद्री-क्षेत्र में कोई भी बड़ी घटना होने पर फाइटर जेट के जरिए तुरंत रेस्पोंस यानी जवाबी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन भारतीय नौसेना के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात करने के लिए नौसेना के पास अपने आधुनिक फाइटर जेट नहीं हैं. जबकि विक्रांत को नौसेना में कमीश्निंग हुए पूरे चार साल हो चुके हैं.

2022 में पीएम मोदी की मौजूदगी में नौसेना में शामिल हुआ था INS विक्रांत

सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केरल के कोच्चि नेवल बेस पर INS विक्रांत को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल कर लिया गया था, लेकिन उस पर तैनात करने के लिए भारत के पास फिलहाल कोई मेरीटाइम फाइटर जेट नहीं है. नौसेना के पास जो फिलहाल लड़ाकू विमान हैं, वे हैं रूस के मिग-29K, जो अब पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर तैनात रहते हैं. जरूरत पड़ने पर इन मिग-29K को विक्रांत पर तैनात करना पड़ता है. खैर, रफाल-M सौदे को अब डेढ़ साल हो गया है और सबके जेहन में सवाल है कि आखिर कब आएंगे ये फाइटर जेट?

जून 2024 में पीएम मोदी ने रफाल-एम के सौदे को दी थी मंजूरी

जून 2024 में जब पीएम मोदी फ्रांस के आधिकारिक दौरे पर गए थे, तब इस रफाल-M सौदे को हरी झंडी दी गई थी. यानी अब ढाई साल हो चुके हैं. तो रफाल-M पर एक बड़ा अपडेट आया. अपडेट ये कि रफाल-M इन दिनों गोवा में भारतीय नौसेना के एविएशन बेस INS हंस पर आए हुए हैं और ये फाइनल ऑपरेशनल ट्रायल के लिए आए हैं. इन ट्रायल के बाद रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दासो, इन रफाल-एम का प्रोडक्शन शुरू कर देगी, क्योंकि मिड-2028 तक दासो को रफाल-एम की डिलीवरी शुरू करनी है.

भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, साल 2030 यानी डील पर हस्ताक्षर होने के अगले पांच सालों में सभी 26 carrier-borne Rafale-M भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे. नौसेना के लिए जो 26 रफाल (M) खरीदे जा रहे हैं, उनमें 22 सिंगल सिटर फाइटर जेट होंगे और चार ट्विन-सीटर यानी ट्रेनिंग के लिए होंगे. जरूरत पड़ने पर ट्रेनर को भी फाइटर रोल में तब्दील किया जा सकता है.

किन-किन हथियारों से लैस होगा रफाल-एम?

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, आत्मनिर्भर भारत के तहत रफाल-एम में स्वदेशी हथियारों का इंटीग्रेशन भी किया जाएगा. इन हथियारों में अस्त्रा और ब्रह्मोस (एंटी-शिप) मिसाइल शामिल हैं. अभी जो भारतीय वायुसेना के पास जो 36 रफाल लड़ाकू विमान हैं, उनमें सभी मिसाइलें यूरोप की बड़ी कंपनी MBDA ने सप्लाई की हैं, मिटयोर, जो वियुंड विजुअल रेंज BVR एयर-टू-एयर यानी हवा से हवा में मार करने के लिए है. इसका इस्तेमाल अमूमन डॉग-फाइट के लिए किया जाता है.

इसके अलावा मीका, शॉर्ट रेंज के लिए और स्कैल्प है- आसमान से जमीन पर मार करने के लिए, लेकिन रफाल-एम को भारत में बनी अस्त्रा, जो लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होगी. इसके अलावा, दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शुमार ब्रह्मोस से भी रफाल-मरीन को लैस किया जा रहा है.

गोवा में रफाल-एम के ट्रायल की कैसी हुई जानकारी?

यही वजह है कि इन दिनों आईएनएस हंस नेवल एविएशन बेस पर जो ट्रायल चल रहे हैं, बेहद खास हो जाता हैं. इन रफाल-एम के ट्रायल की खबर सबसे पहले पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी. एडमिरल अरुण प्रकाश, रिटायरमेंट के बाद गोवा में रहते हैं और उन्होंने गोवा के आसमान में रफाल-एम की एक तस्वीर अपने अकाउंट पर शेयर की.

उसके बाद ही पता चला कि रफाल-एम ऑपरेशन्ल ट्रायल के लिए फ्रांस से गोवा आए हैं. गोवा इसलिए, क्योंकि आईएनएस हंस पर भारतीय नौसेना की SBTF (Shore Based Training Facility) मौजूद है. ये गोवा के तट पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर नुमा ट्रेनिंग रनवे है. कैरियर पर तैनात होने वाले फाइटर जेट के पायलट को सीधे एयरक्राफ्ट पर ऑपरेशन्स की अनुमति नहीं दी जाती है. पहले इसी SBTF पर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है.

SBTF पर रफाल-एम का क्यों चल रहा ट्रायल?

ऐसे में मान सकते हैं कि रफाल-एम के ऑपरेशनल ट्रायल इसी SBTF पर चल रहे हैं. ये ट्रायल इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि फ्रांसीसी नौसेना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वे CATOBAR यानी Catapult तकनीक इस्तेमाल करते हैं. यानी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से फाइटर जेट को कैटापुल्ट की तरह लॉन्च कर टेकऑफ कराया जाता है. ठीक वैसे, जैसी अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी इसी CATOBAR तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय नौसेना, रूसी तकनीक से ज्यादा प्रभावित रहती है. इसलिए STOBAR यानी शॉर्ट टेक ऑफ या जिसे हम आम भाषा में स्कीइंग तकनीक कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं.

आईएनएस विक्रमादित्य की तरह स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत भी STOBAR तकनीक इस्तेमाल करता है. इसलिए सीधे विक्रांत पर तैनात करने से पहले भारतीय नौसेना, फ्रांस के इन रफाल-एम विमानों को SBTF फैसिलिटी पर परख रही है. 

यह भी पढ़ेंः आसमान में बढ़ेगी भारत की ताकत! 2.12 लाख करोड़ के मिसाइल और ड्रोन खरीद को हरी झंडी

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 26 Oct 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
GOA Rafale M Indian NAVY
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