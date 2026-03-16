असम में पांच SSP का तबादला और स्पेशल ऑब्जर्वर की नियुक्ति, चुनाव के पहले ECI का बड़ा एक्शन

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असम में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले तैयारियों की समीक्षा करते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने राज्य के पांच जिलों के आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है. आयोग ने सोमवार (16 मार्च, 2026) को असम के पांच जिलों- माजुली, दक्षिण सलमारा, सादिया, चिरांग और धेमाजी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को तत्काल प्रभाव से हटाकर नए अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है.

किन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

चुनाव आयोग की ओर से सोमवार (16 मार्च, 2026) को जारी आदेश के मुताबिक, असम के माजुली जिले के SSP के तबादले के बाद 2019 बैच की IPS अधिकारी सोमालिन शुभदर्शिनी को नई जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा, 2020 बैच के IPS अधिकारी आर. शीतल कुमार को दक्षिण सलमारा, 2020 बैच की IPS अधिकारी आंचल चौहान को सादिया, 2013 बैच के IPS अधिकारी सुधाकर सिंह को चिरांग और 2016 बैच के IPS अधिकारी मोहन लाल मीना को असम के धेमाजी जिले के SSP के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई है.

आदेश के मुताबिक, सभी आईपीएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया गया है और उन्हें मंगलवार (17 मार्च, 2026) को सुबह 11 बजे से पहले पदग्रहण करने का निर्देश दिया गया है.

निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर भी नियुक्त

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के केंद्रीय चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने रविवार (15 मार्च, 2026) को किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावों की तिथि की घोषणा करते हुए यह भरोसा भी दिलाया था कि असम समेत सभी राज्यों में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होंगे. इसी मकसद को पूरा करने के लिए ECI ने असम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग/ट्रांसफर की है.

इसके अलावा, राज्य में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव के आयोजन के लिए चुनाव आयोग ने रिटायर्ड IAS अधिकारी मंजीत सिंह को असम के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर भी नियुक्त किया है. वे राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.

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